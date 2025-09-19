Tuyên bố của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine đã được tái khởi động vào năm nay, nhưng chưa mang lại kết quả đột phá.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc lại nhiều lần rằng, về lâu dài, một thỏa thuận bền vững cần có sự thỏa hiệp. Chúng tôi sẵn sàng theo đuổi việc này với điều kiện các lợi ích an ninh chính đáng cũng như các lợi ích hợp pháp của người Nga sinh sống ở Ukraine được tôn trọng ngang bằng với các bên khác”, ông Lavrov chia sẻ trong cuộc phỏng vấn được kênh Channel One, phát sóng hôm 18/9.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga không nêu cụ thể những lĩnh vực thỏa hiệp hay nhượng bộ Moscow sẵn sàng cân nhắc.

Ông Lavrov cũng phản đối những "đạo luật hết sức phản cảm” được Ukraine thi hành kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev nhằm hạn chế việc sử dụng tiếng Nga trong cộng đồng. Moscow từ lâu đã nhấn mạnh, cách đối xử của Kiev với những người nói tiếng Nga ở Ukraine là một trong những nguyên nhân dẫn tới xung đột Nga – Ukraine, ngoài việc Kiev muốn gia nhập liên minh quân sự NATO và từ chối công nhận các đường biên giới mới.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Lavrov còn ca ngợi Tổng thống Mỹ Donald Trump khi nối lại các cuộc đàm phán với Nga, vốn bị đình chỉ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

“Dưới thời ông Biden, lệnh trừng phạt đã thay cho tất cả các nỗ lực ngoại giao, không một ai theo đuổi sự thỏa hiệp”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Dù cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi giữa ông Trump và ông Putin ở Alaska hồi tháng 8 không mang lại kết quả trực tiếp, song hai bên mô tả đây là "bước tiến tích cực, kịp thời".

Gần đây, ông Trump cũng từ chối áp đặt lệnh trừng phạt mới chống Moscow, trừ khi tất cả các nước thành viên NATO dừng mua dầu mỏ của Nga.