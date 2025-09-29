Hãng thông tấn TASS dẫn lời quan chức Nga giấu tên cho hay: “Ở hướng Sumy, đối phương đã thực hiện tổng cộng 4 cuộc phản công. Trong đó, 2 cuộc phản công được tiến hành theo hướng khu định cư Oleksiivka, một theo hướng Stepne và cuộc phản công còn lại ở Kindrativka”.

Nguồn tin khẳng định, quân đội Nga đã ngăn chặn thành công cả 4 cuộc phản công trên của các lực lượng phòng thủ Kiev ở Sumy.

Binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột từ trang Deep State của Ukraine, các lực lượng Nga hiện kiểm soát hơn chục khu định cư ở Sumy, đồng thời tổ chức ít nhất 5 mũi tấn công hướng về nhiều khu vực khác ở phía nam.

Ảnh: Deep State của Ukraine

Mỹ xem xét lời đề nghị viện trợ tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông hôm 28/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận, Washington đang thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho quân đội Ukraine.

“Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Những gì Tổng thống Trump sẽ làm đều là vì lợi ích tốt nhất của Mỹ. Đó là 'kim chỉ nam' cho mọi quyết định về chính sách đối ngoại của ông ấy”, ông Vance nói với kênh truyền hình Fox News.

Trước đó, một số hãng thông tấn phương Tây đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc họp kín với người đồng cấp Mỹ Trump bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong cuộc hội đàm, ông Zelensky đã đề nghị Mỹ viện trợ tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev.

Trong trường hợp chính quyền Washington chấp nhận lời đề nghị của nhà lãnh đạo Ukraine, các lực lượng vũ trang Kiev sẽ sở hữu tên lửa mang đầu đạn thông thường nặng 450kg với tầm bắn tối đa lên tới 2.500km.