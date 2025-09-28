Theo tờ Kyiv Independent, Nga đã tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào Kiev và nhiều thành phố khác ở Ukraine lúc rạng sáng nay (28/9).

Trong đó, 5 oanh tạc cơ Tu-95 của Nga đã cất cánh từ sân bay Olenya ở tỉnh Murmansk vào khoảng 1h45 giờ địa phương. Tới khoảng 2h25, cơ quan phụ trách quân sự của thành phố Kiev cảnh báo Nga đã triển khai thêm các tiêm kích MiG-31K, khiến còi cảnh báo trên không vang khắp lãnh thổ Ukraine.

Một tòa nhà cao tầng bốc cháy ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào rạng sáng 28/9. Ảnh: Cơ quan quản lý quân sự Zaporizhzhia

Không quân Ukraine sau đó xác nhận, lúc 3h52 sáng 28/9, Nga nhiều khả năng đã điều động các máy bay ném bom Tu-95 từ căn cứ không quân Engels.

Được biết, vô số UAV Shahed của Nga đã đe dọa Kiev và các thành phố khác của Ukraine. Theo ông Tymyr Tkachenko, người đứng đầu cơ quan quân sự thành phố Kiev, một tòa nhà 5 tầng ở thủ đô đã bị phá hủy một phần và cơ sở hạ tầng dân cư cũng bị hư hại ở nhiều quận. Ít nhất 3 người đã bị thương.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nhấn mạnh "tên lửa vẫn đang tấn công thành phố", đồng thời kêu gọi người dân ở yên trong các hầm trú ẩn.

Ngoài ra, nhiều khu vực ở Ukraine cũng đối mặt với mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Nga. Các vụ nổ đã xuất hiện tại Kiev, Zaporizhzhia, và Khmelnytskyi. Thống đốc Zaporizhzhia Ivan Fedorov thông tin, ít nhất 2 vụ tấn công đã xảy ra tại khu vực này, khiến 5 người đã bị thương.