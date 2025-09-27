Trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram ngày 26/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay, Ukraine đang lên kế hoạch cho một chiến dịch "cờ giả" nhằm tấn công vào lãnh thổ của Romania hoặc Ba Lan, 2 quốc gia thành viên NATO, từ đó leo thang thành chiến tranh thế giới lần thứ 3.

Bà Maria Zakharova. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga/TASS

“Một số báo cáo từ truyền thông Hungary chỉ ra rằng, chính quyền Kiev đang dàn dựng một số hành động phá hoại nhằm vào các quốc gia láng giềng là thành viên của khối NATO, sau đó đổ trách nhiệm cho Nga. Trong lịch sử hiện đại, châu Âu chưa bao giờ tiến gần đến Thế chiến thứ 3 như vậy”, bà Zakharova viết.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, kế hoạch của Ukraine là tiến hành sửa chữa một số máy bay không người lái (UAV) của Nga đã bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa, sau đó lắp cho chúng các đầu đạn nguy hiểm.

“Những chiếc UAV này sẽ do nhiều chuyên viên quân sự Ukraine điều khiển và đóng giả làm các UAV của Nga để bay tới những trung tâm vận tải lớn của khối NATO nằm ở Ba Lan và Romania. Đồng thời, Kiev cũng tiến hành một chiến dịch tuyên truyền thông tin sai lệch trên khắp châu Âu để đổ tội cho Moscow, từ đó cố kích động một cuộc xung đột giữa Nga và NATO”, bà Zakharova nhận định.

Hiện phía Ukraine chưa lên tiếng bình luận về những cáo buộc trên.

Rộ tin Ukraine muốn nhận tên lửa Tomahawk từ Mỹ

Tờ Telegraph hôm 26/9 đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã có cuộc hội đàm kín với người đồng cấp Mỹ Donald Trump bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong cuộc gặp, ông Zelensky nói với ông Trump rằng, các hệ thống vũ khí tiên tiến, chẳng hạn như tên lửa Tomahawk, có thể gây áp lực buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán về một thỏa thuận hòa bình.

Trang Kyiv Independent nhận định, nếu Mỹ đồng ý gửi tên lửa Tomahawk cho Kiev, quân đội Ukraine sẽ sở hữu một loại vũ khí mang đầu đạn nặng 450kg với tầm bắn lên tới 2.500km.