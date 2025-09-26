Trong thông cáo đưa ra hôm nay (26/9), Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Bắc của nước này đã thâu tóm kiểm soát làng Yunakivka gần biên giới Nga – Ukraine.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh: “Làng Yunakivka đóng vai trò là điểm trung chuyển chính cho các đơn vị Ukraine tham gia chiến dịch đột kích tỉnh Kursk của Nga hồi năm ngoái. Việc để mất Yunakivka đã tạo nguy cơ sụp đổ ở mặt trận này đối với quân Ukraine, vì ngôi làng này sẽ trở thành ‘đầu cầu’ cho các cuộc tấn công của Nga nhằm vào Sumy. Nơi đó cách thủ phủ tỉnh Sumy chỉ khoảng 20km”.

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột từ trang Deep State của Ukraine, phần lớn làng Yunakivka đã nằm trong vùng đỏ, tức khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Tuy nhiên, một phần phía nam nơi này vẫn trong vùng xám, tức nơi đang diễn ra giao tranh.

Ảnh: Deep State của Ukraine

Tổng thống Ukraine nêu khả năng đóng băng tiền tuyến

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev sẽ không bao giờ chấp nhận bất kỳ sự nhượng bộ nào về lãnh thổ trước Nga.

Ông Zelensky nói, nếu một lệnh ngừng bắn được thực hiện ngay trong ngày mai, ông sẽ chấp nhận cho ngừng mọi hoạt động quân sự ở khu vực tiền tuyến hiện tại.

“Chúng tôi sẵn sàng giành lại lãnh thổ của mình ở một thời điểm nào đó trong tương lai bằng các biện pháp ngoại giao, chứ không phải bằng vũ khí. Tôi nghĩ đó là sự thỏa hiệp tốt nhất dành cho tất cả mọi người. Điều đó có nghĩa, chúng tôi giải quyết những vấn đề trên thông qua đối thoại, đồng thời giảm thiểu những mất mát”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.