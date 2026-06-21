Máy bay vận tải C-130 có thể hạ cánh trên mọi địa hình. Ảnh: US Airforce

Michael Hurlburt, người quản lý vận hành tại Bảo tàng Bộ Tư lệnh Không vận đồng thời là cựu chiến binh không quân Mỹ nói với tạp chí Business Insider: "Nhiều người, bao gồm cả tôi cho rằng đây là chiếc máy bay tốt nhất từng được chế tạo. Quân sự, dân sự, vận tải hàng hóa, chở khách, máy bay chiến đấu... nó có thể làm bất cứ điều gì, đi bất cứ đâu".

Máy bay vận tải C-130 có thể nhận nhiên liệu trên không. Ảnh: US Airforce

Tính linh hoạt, tuổi thọ và khả năng vận chuyển hàng hóa của C-130 Hercules đã biến mẫu máy bay vận tải này thành tài sản quý giá không chỉ đối với lực lượng không quân của Mỹ mà còn với hơn 40 quốc gia khác.

C-130 Hercules là loại máy bay đa năng, được sản xuất liên tục trong hơn 70 năm qua. Đây là loại máy bay quân sự có thời gian sản xuất liên tục dài nhất trong lịch sử. Chiếc C-130 Hercules đầu tiên cất cánh vào năm 1954 và hãng Lockheed Martin đã sản xuất chúng kể từ đó.

Bên trong máy bay vận tải C-130. Ảnh: Business Insider

Bên trong máy bay vận tải C-130. Ảnh: Business Insider

Bên trong máy bay vận tải C-130. Ảnh: Business Insider

Buồng lái của máy bay vận tải C-130. Ảnh: Business Insider

C-130 Hercules có thể vận chuyển hàng hóa, vận chuyển binh lính, thả viện trợ nhân đạo, tham gia sơ tán y tế bằng đường hàng không, tham gia cứu trợ thiên tai và chữa cháy trên không cũng như được cấu hình như máy bay chiến đấu để hỗ trợ trên không.

Không quân Mỹ cũng thử nghiệm biến chiếc máy bay vận tải này thành máy bay ném bom tự chế.

Một chiếc C-130 Hercules được trưng bày ở bảo tàng Mỹ. Ảnh: Business Insider.

Một chiếc C-130 Hercules được trưng bày ở bảo tàng. Ảnh: Business Insider.

Các loại máy bay như KC-135 Stratotanker có thể tiếp nhiên liệu cho C-130 trong quá trình vận chuyển, cho phép vận tải cơ bay quãng đường dài mà không cần dừng lại. C-130 Hercules cũng có thể cất và hạ cánh trong nhiều điều kiện khí hậu khác nhau, thậm chí còn được trang bị ván trượt để hoạt động trong địa hình băng giá.

Ông Hurlburt nói thêm: "Những chiếc máy bay này có thể và đã từng hạ cánh trên tàu sân bay. Bạn có thể hạ cánh chúng trên một con tàu. Chúng có thể hạ cánh trên tuyết, băng, cỏ, đất, bất cứ nơi nào bạn muốn".