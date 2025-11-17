Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (17/11) cho biết, quân đội Ukraine vừa thực hiện một cuộc phản công theo 2 hướng bắc và nam gần thị trấn Kupiansk ở tỉnh Kharkiv nhằm giải vây cho các lực lượng Kiev tại đó.
Hãng tin TASS trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay: “Lữ đoàn cơ giới số 125 và Lữ đoàn số 5 thuộc Vệ binh quốc gia Ukraine đã thực hiện các cuộc phản công theo 2 hướng Blahodativka và Velyka Shapkivka nhằm giải vây cho các đơn vị ở Kupiansk. Đối phương đã thất bại với 50 quân nhân thiệt mạng; 2 xe thiết giáp trong đó có xe bọc thép M113, 4 trạm tác chiến điện tử và 7 xe hơi đã bị phá hủy”.
Hiện quân Ukraine chưa bình luận về thông tin của phía Nga. Theo bản đồ do trang Deep State cung cấp, 2 ngôi làng Velyka Shapkivka và Blahodativka lần lượt nằm ở các hướng bắc và tây nam của thị trấn Kupiansk.
Ukraine - Pháp ký thỏa thuận quốc phòng
Tờ Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/11 đã có chuyến công du Pháp và ký thỏa thuận hợp tác quân sự với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron.
Dù nội dung bản thỏa thuận trên hiện chưa được công khai nhưng ông Zelensky hôm 16/11 từng khẳng định, thỏa thuận đó “sẽ tăng cường sức mạnh chiến đấu cho phòng không, không quân và nhiều nhân tố phòng thủ khác của Ukraine”.