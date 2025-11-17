Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (17/11) cho biết, quân đội Ukraine vừa thực hiện một cuộc phản công theo 2 hướng bắc và nam gần thị trấn Kupiansk ở tỉnh Kharkiv nhằm giải vây cho các lực lượng Kiev tại đó.

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Hãng tin TASS trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay: “Lữ đoàn cơ giới số 125 và Lữ đoàn số 5 thuộc Vệ binh quốc gia Ukraine đã thực hiện các cuộc phản công theo 2 hướng Blahodativka và Velyka Shapkivka nhằm giải vây cho các đơn vị ở Kupiansk. Đối phương đã thất bại với 50 quân nhân thiệt mạng; 2 xe thiết giáp trong đó có xe bọc thép M113, 4 trạm tác chiến điện tử và 7 xe hơi đã bị phá hủy”.

Hiện quân Ukraine chưa bình luận về thông tin của phía Nga. Theo bản đồ do trang Deep State cung cấp, 2 ngôi làng Velyka Shapkivka và Blahodativka lần lượt nằm ở các hướng bắc và tây nam của thị trấn Kupiansk.

Ảnh: Deep State

Ukraine - Pháp ký thỏa thuận quốc phòng

Tờ Pravda đưa tin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17/11 đã có chuyến công du Pháp và ký thỏa thuận hợp tác quân sự với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron.

Ông Zelensky (trái) và Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: Ukrinform

Dù nội dung bản thỏa thuận trên hiện chưa được công khai nhưng ông Zelensky hôm 16/11 từng khẳng định, thỏa thuận đó “sẽ tăng cường sức mạnh chiến đấu cho phòng không, không quân và nhiều nhân tố phòng thủ khác của Ukraine”.