Theo RBC, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 16/11 đã nêu lên những khả năng có thể khiến Nga buộc phải chấm dứt xung đột và ngồi vào bàn đàm phán.

"Nga sẽ kết thúc cuộc xung đột nếu 2 yếu tố này xuất hiện: khi họ không còn có lợi thế trên tiền tuyến, và khi cái giá của việc tiếp tục chiến dịch quân sự lớn hơn cái giá của việc dừng lại. Cộng đồng quốc tế cũng có đủ đòn bẩy để hối thúc Nga chấm dứt xung đột", ông Sybiha cho biết.

Cũng theo Ngoại trưởng Ukraine, các đồng minh cần thay đổi cách hỗ trợ cho Kiev, bởi cuộc chạy đua vũ trang hiện nay không còn là về đầu đạn hạt nhân, mà tập trung vào hàng triệu UAV giá rẻ.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: Bộ Ngoại giao Ukraine

"Bên nào mở rộng sản xuất UAV nhanh hơn sẽ giành được lợi thế. Với đủ nguồn lực, chúng tôi có thể sản xuất 20 triệu UAV vào năm tới", ông Sybiha nói.

Theo giới quan sát, các nỗ lực thúc đẩy đối thoại hòa bình giữa Nga và Ukraine ngày càng trở nên bế tắc, bất chấp những động thái của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vào tuần trước, Kiev đã xác nhận việc đình chỉ đàm phán với Moscow, trong khi Nga cáo buộc Ukraine thiếu thiện chí.

Nga giành quyền kiểm soát 2 khu định cư ở Zaporizhzhia

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/11 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát 2 khu định cư Mala Tokmachka và Rivnopillya ở vùng Zaporizhzhia.

"Việc kiểm soát Mala Tokmachka và Rivnopillya có thể mở đường để tiến vào Huliaipole và Orikhiv. Ở thời điểm này, chúng ta đang kiểm soát khoảng 75% diện tích vùng Zaporizhzhia", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Báo cáo của các trang theo dõi quân sự tiết lộ, Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ của Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột. Mục tiêu mà Moscow đang hướng tới là kiểm soát hoàn toàn bộ bốn vùng lãnh thổ Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia.

Ở chiều ngược lại, quân đội Ukraine ngày 16/11 khẳng định rằng phần lớn thành phố Kupyansk (vùng Kharkiv) vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của nước này - trái ngược với những thông tin của đối thủ.

"Bất chấp tuyên bố của Nga về cái gọi là 'bao vây' Kupyansk và các lực lượng tại đây, phần lớn thành phố vẫn do chúng tôi kiểm soát. Trong khi đó, các đơn vị Nga ở phía bắc thành phố đã bị cắt đứt tiếp tế đường bộ", phía Ukraine thông tin.