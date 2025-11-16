Chia sẻ với tờ Business Insider, CEO giấu tên của UGV Robotics, một nhà sản xuất vũ khí Ukraine, cho hay xuồng không người lái (USV) của nước này, có trang bị tháp súng Predator từng bắn hạ 2 trực thăng và một chiến đấu cơ của Nga trên Biển Đen trong năm qua.

Kể từ đó, Predator còn được thử nghiệm để chống lại các loại UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) và sẽ sớm được triển khai ra tiền tuyến. FPV vẫn đang là vấn đề nan giải đối với cả kíp lái xe cơ giới và bộ binh của quân đội Nga và Ukraine.

"Hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào FPV, do đây là một trong những vấn đề lớn nhất trên tiền tuyến", CEO của UGV Robotics cho hay.

Tháp súng Predator được lắp đặt trên USV của Ukraine. Ảnh: UGV Robotics

Kể từ đầu cuộc xung đột, Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) đã triển khai USV ở Biển Đen để đối phó với sự hiện diện của dàn tàu chiến Nga. Sau khi USV của Ukraine gây tổn thất lớn cho Hạm đội Biển Đen của Nga, Moscow đã tăng cường tuần tra trên không bằng trực thăng và chiến đấu cơ.

Cụ thể, các USV Magura của HUR mang theo chất nổ và lao vào tàu chiến Nga làm nổ tung, nhưng chúng lại thiếu sự bảo vệ từ trên không. Để khắc phục, HUR cần có giải pháp theo dõi máy bay tuần tra Nga và hỗ trợ bắn hạ máy bay của đối phương. Do đó, HUR đã tiếp cận công ty UGV Robotics để tìm hiểu hệ thống Predator.

Những chiếc USV Magura trang bị Predator lần đầu tham gia thực chiến vào tháng 12/2024. Trong tháng này, tháp súng Predator đã giúp HUR phá hủy 2 trực thăng Nga bằng tên lửa đất đối không phóng từ USV. Đây cũng là lần đầu tiên USV được biết tới với nhiệm vụ tấn công máy bay đối phương.

Trong những tháng tiếp theo, quân Ukraine vẫn sử dụng Predator thường xuyên ở Biển Đen. Hồi tháng 5, khí tài này đã hỗ trợ binh lính Ukraine bắn hạ chiến đấu cơ Sukhoi Su-30 của Nga.

Vị CEO giấu tên nhấn mạnh, việc lắp đặt tháp súng Predator lên USV là quá trình vô cùng phức tạp đối với các kỹ sư của công ty UGV Robotics. Bởi thiết bị không chỉ phải hoạt động ổn định mà cần phải phù hợp với USV và hoạt động hiệu quả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tháp súng Predator được trang bị trên một xe bánh xích cỡ nhỏ. Ảnh: UGV Robotics.

Nhiệm vụ mới

Mặc dù ban đầu Predator được phát triển phục vụ hoạt động của USV, nhưng tháp súng này cũng được thử nghiệm chiến đấu chống lại các FPV cỡ nhỏ. Tháp súng bắn đạn cỡ 7,62mm, được trang bị cảm biến quang học và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện mục tiêu. Predator có thể được lắp trên xe bánh xích hoặc ở phía sau xe bán tải, cho phép vũ khí tấn công mục tiêu khi đang di chuyển giống như trên biển.

Dù Predator được trang bị công nghệ hoàn toàn tự động, nhưng công ty UGV Robotics vẫn muốn con người tham gia vào quá trình vận hành để tránh các sự cố bắn nhầm. Cụ thể, tháp súng sẽ báo hiệu cho người vận hành khi phát hiện thấy UAV, từ đó cho phép họ quyết định có khóa mục tiêu và bắn hay không.

Predator được thử nghiệm tiêu diệt FPV. Ảnh: UGV Robotics

Theo CEO của công ty sản xuất, các mẫu Predator mới còn trang bị máy đo khoảng cách bằng laser để tăng độ chính xác khi tấn công. Các cuộc thử nghiệm cho thấy, tháp súng Predator có thể chống lại FPV dùng cáp quang và tín hiệu tần số vô tuyến.

Công ty UGV Robotics tự tin Predator sẽ sớm được triển khai ở tiền tuyến Ukraine, đồng thời khẳng định khí tài từng chứng minh hoạt động hiệu quả trên biển nên cũng sẽ thành công trên bộ. Công ty còn đặt mục tiêu phát triển một tháp súng lớn hơn là Apex Predator để chống lại những mối đe dọa cỡ lớn.

UGV Robotics đã chế tạo hơn 30 chiếc Predator và dự định sản xuất khoảng 100 chiếc mỗi tháng trong vòng nửa năm. Mỗi tháp súng có giá chưa tới 100.000USD, được sản xuất cho quân đội Ukraine.

Công ty UGV Robotics đã giới thiệu hệ thống Predator với NATO tại chương trình "Thử thách đổi mới" do liên minh quân sự này tổ chức vào đầu năm nay nhằm tìm giải pháp đối phó với mối đe dọa từ FPV. Công ty hy vọng có thể bán Predator cho NATO và đã nhận được sự quan tâm từ một số quốc gia.