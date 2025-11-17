Theo tờ Independent, vũ khí ​​nhận được sự quan tâm nhất hiện nay của Ukraine là tên lửa hành trình FP-5 "Flamingo" của công ty Fire Point, có tầm bắn 3.000km, tốc độ tối đa 900 km/h và trang bị đầu đạn hơn 1 tấn.

Phía Ukraine tiết lộ đã sử dụng tên lửa này trong các cuộc tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Đáng nói, tên lửa nội địa của Ukraine được trang bị động cơ từ thời Liên Xô.

Ukraine phóng thử tên lửa tầm xa Flamingo. Ảnh: ZN.ua

Về thông số kỹ thuật, tên lửa Flamingo của Ukraine hiện có tầm bắn gấp đôi tên lửa Tomahawk của Mỹ cũng như mang theo lượng thuốc nổ gấp đôi, nhưng giá thành chỉ tương đương.

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa cận âm, được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu trên bộ. Tên lửa này có tầm hoạt động từ 1.600 - 2.500km. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã từ chối lời đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc Washington cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Các chuyên gia đánh giá, lợi thế chính của Flamingo là tên lửa này hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Ukraine. Suốt nhiều tháng Anh và Pháp từng quy định các lực lượng Kiev chỉ được sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công các mục tiêu Nga bên trong lãnh thổ Ukraine, Mỹ cũng hạn chế khả năng Ukraine sử dụng tên lửa ATACM để chống lại các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, do Flamingo là sản phẩm do Ukraine tự phát triển, các lực lượng Kiev có thể tự do phóng tên lửa này vào bất kỳ mục tiêu nào họ muốn mà không cần tham vấn "các đồng minh".

Hồi tháng 8, Tổng thống Zelensky đã ca ngợi Flamingo là tên lửa "thành công nhất" trong kho vũ khí của Ukraine. Với tầm bắn 3.000km, Flamingo có khả năng vươn tới thủ đô Moscow của Nga nếu được phóng từ Ukraine.

“Khi bị chĩa súng vào đầu, bạn không nghĩ đến tiêu chuẩn. Chúng tôi không quan tâm đến việc đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO. Chúng tôi chỉ quan tâm đến việc vũ khí của mình sẽ đạt được hiệu quả trên tiền tuyến, chứ không phải trên giấy tờ. Kết quả là chúng tôi có thể chế tạo ra một loại vũ khí rất hiệu quả”, Iyna Terekh, Giám đốc công nghệ của Fire Point, công ty sản xuất tên lửa Flamingo chia sẻ.

Tổng thống Zelensky cho hay, do nguồn cung vũ khí từ phương Tây vô cùng bấp bênh nên Ukraine hiện tự sản xuất khoảng 60% vũ khí.

Ngoài tên lửa Flamingo, công ty Fire Point còn sản xuất máy bay không người lái (UAV) kiểu Shahed là FP-1 và FP-2. Trong đó, UAV FP-1 thường được Ukraine sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Nga như tại thủ đô Moscow. Trong khi, UAV FP-2 mang theo đầu đạn nặng tới 150kg và từng bị nhầm với tên lửa tầm xa của Mỹ vì sức công phá lớn.

Khác với FP-1 có tầm bay tối đa 1.400km, FP-2 chỉ đạt tầm hoạt động 200km. Song FP-2 có thể giúp Ukraine bù đắp tình trạng thiếu hụt tên lửa chính xác.

Giá trị của các UAV này nằm ở chỗ chúng có giá rẻ và chế tạo nhanh. Bởi chỉ mất vài giờ để làm cánh, và 30 phút để chế tạo thân máy bay từ hỗn hợp nhựa và carbon. Tuy nhiên, theo ông Terekh, hệ thống điện tử trên các UAV của Ukraine được thiết kế để tránh hệ thống gây nhiễu của Nga.

Mỗi chiếc UAV FP1 và FP2 có giá khoảng 50.000 USD. Các quan chức Ukraine ước tính, UAV Shahed của Nga có thể có giá lên tới 250.000 USD. Tuy nhiên, các nguồn đánh giá độc lập cho rằng chi phí sản xuất UAV Nga là gần 80.000 USD/chiếc. Đối với Ukraine, cạnh tranh về giá là điều rất quan trọng.

Xung đột Nga - Ukraine hiện rơi vào thế bế tắc dai dẳng, dù các lực lượng Moscow sở hữu nguồn nhân lực vượt trội, nhưng Ukraine lại liên tục cải tiến vũ khí để tăng khả năng đối phó.

Ukraine đang phụ thuộc vào các công ty khởi nghiệp như Fire Point và General Cherry, công ty sản xuất hàng nghìn UAV đánh chặn mỗi tuần, để đối phó với các UAV Shahed của Nga và bảo vệ quân đội ở tiền tuyến. Cuộc xung đột ở Ukraine đã chuyển từ giao tranh trong chiến hào sang nỗi kinh hoàng khi bộ binh bị những chiếc UAV nhỏ bé săn đuổi.

Ngành công nghiệp vũ khí của Ukraine hiện chỉ có giá trị 1 tỷ USD, nhưng được đánh giá đang phát triển rất nhanh. Ngoài ra, những bài học kinh nghiệm trong quá trình xung đột với Nga có thể giúp Ukraine sở hữu đội quân đội hùng mạnh.