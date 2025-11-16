Trong thông cáo đăng tải trên mạng xã hội hôm 15/11, Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 của Ukraine cho biết, họ đang phá hủy những con đường được phía Nga sử dụng làm tuyến hậu cần tiến đến thành phố Pokrovsk.

“Đòn không kích của chúng tôi đã khiến tuyến đường nối từ thành phố Selidove đến Pokrovsk bị phá hủy, buộc đối phương không thể tiếp tục sử dụng con đường trên để tiến vào Pokrovsk bằng những phương tiện hạng nhẹ”, trích tuyên bố của quân Ukraine.

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine

Theo bản đồ chiến sự do trang Deep State cung cấp, con đường được phía Ukraine nhắc đến ở trên là tuyến giao thông nằm ở hướng đông nam của thành phố Pokrovsk. Vùng đỏ, tức nơi quân Nga kiểm soát, đã bao trùm toàn bộ khu vực mà tuyến đường đi qua.

Ảnh: Deep State

Ukraine công bố số liệu tổn thất của Nga

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 15/11 đã đăng tải báo cáo cập nhật về tổn thất của quân Nga kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

“Tính từ tháng 2/2022, Moscow đã mất khoảng 1.157.400 binh sĩ, 11.350 xe tăng, 23.588 xe chiến đấu bọc thép, 67.396 xe cơ giới các loại, 34.443 hệ thống pháo, 1.541 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.244 hệ thống phòng không, 428 máy bay, 347 trực thăng và 78.928 máy bay không người lái (UAV)", phía Ukraine cho biết.

Trong khi đó, trang phân tích phòng thủ tình báo Oryxspioenkop của Hà Lan cùng ngày thống kê, quân Ukraine đã phá hủy tổng cộng 23.353 trang thiết bị hạng nặng của các lực lượng vũ trang Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng là khí tài, trong đó có 4.217 xe tăng và 2.324 xe chiến đấu bọc thép.

Hiện giới chức Nga chưa lên tiếng phản hồi về thông tin do Ukraine công bố.