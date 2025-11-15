Trong thông cáo ngày 15/11, Bộ Quốc phòng Nga cho hay Cụm quân phía Tây hôm 14/11 đã chặn đứng các đợt phản công do quân đội và Vệ binh quốc gia Ukraine tổ chức gần Kupiansk “nhằm giải vây cho những đơn vị bên trong thị trấn”.

Các binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

“Trong 24 giờ qua, 2 cuộc phản công của Lữ đoàn cơ giới số 143 và Lữ đoàn số 1 thuộc Vệ binh quốc gia Ukraine tại các làng Kucherivka và Petrovka nhằm giải vây cho những đơn vị ở thị trấn Kupiansk đã bị ngăn chặn… Đối phương đã mất 50 quân nhân, 15 khí tài quân sự bị phá hủy”, trích tuyên bố của phía Nga.

Theo bản đồ cập nhật chiến sự do trang Deep State cung cấp, quân đội Nga đã có mặt ở trung tâm Kupiansk và đang tổ chức mũi tấn công hướng về phía nam thị trấn.

Ảnh: Deep State

Ukraine công bố tổn thất của Moscow tại Pokrovsk

Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 15/11 tuyên bố các đơn vị phòng thủ tại thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk trong khoảng thời gian từ ngày 10 - 15/11 đã khiến 524 binh sĩ Nga thiệt mạng và 260 quân nhân khác bị thương.

Bài đăng trên kênh Telegram của quân Ukraine viết: “Tại hướng Pokrovsk, đối phương tiếp tục nỗ lực tấn công. Các lực lượng phòng thủ bên trong thành phố đã khiến phía Nga tổn thất. Trong 24 giờ qua, 192 binh sĩ, 4 xe tăng và 8 xe bọc thép của đối phương bị vô hiệu hóa”.

Hiện Nga chưa bình luận về số liệu tổn thất do quân đội Ukraine đưa ra.