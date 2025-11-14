Nguồn tin từ Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine và Cơ quan quân sự thành phố Kiev cho biết, cuộc tấn công mới nhất bằng nhiều loại máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga nhằm vào thủ đô Kiev đã khiến 3 người thiệt mạng và 26 người bị thương. Ngoài ra, thiệt hại cơ sở vật chất cũng được ghi nhận tại 9/10 quận của thành phố này.

Một tòa nhà ở thủ đô Kiev hư hại do vụ tấn công. Ảnh: Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Ukraine

Trong thông cáo phát đi sáng 14/11, Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko cho hay, cuộc tấn công trên của quân Nga đã gây ra ít nhất 9 vụ hỏa hoạn tại Kiev.

“Các lực lượng cứu hộ và y tế đã có mặt tại tất cả những hiện trường hỏa hoạn. Dự kiến, việc cắt điện và nước bên trong thành phố sẽ diễn ra. Cuộc tấn công nhằm vào thủ đô vẫn tiếp tục. Người dân hãy ở trong hầm trú ẩn cho đến khi cảnh báo không kích được dỡ bỏ”, ông Klitschko chia sẻ trên kênh Telegram.

Nga phá âm mưu ám sát quan chức cấp cao

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 14/11 tuyên bố, các đặc vụ của cơ quan này đã đập tan âm mưu tấn công khủng bố do “phía Ukraine lên kế hoạch“ nhằm vào một quan chức cấp cao ở thủ đô Moscow.

Hãng tin RT trích báo cáo của FSB viết: “Mật vụ Ukraine đã lên kế hoạch ám sát một quan chức cấp cao giấu tên, khi ông tới thăm nghĩa trang Troyekurovskoye ở Moscow. Các cơ quan tình báo của Kiev đã tuyển mộ 1 người nhập cư đến từ Trung Á, 2 công dân Nga và 1 người Ukraine, vốn bị truy nã với các tội danh giết người và buôn lậu vũ khí, để thực hiện vụ tấn công… Các đối tượng đã sử dụng ứng dụng WhatApp và Signal để liên lạc với Mật vụ Ukraine và thảo luận về vụ tấn công”.

Hiện phía Ukraine chưa bình luận về những thông tin do truyền thông Nga đăng tải.

Video: RT