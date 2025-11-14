Đài RT trích dẫn tuyên bố hôm nay (14/11) của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, động thái nhằm đáp trả “các vụ tập kích của Ukraine nhằm vào dân thường ở Nga” và đây là cuộc trả đũa thứ 5 như vậy trong tuần này.

Theo quân đội Nga, trong 5 ngày qua, các lực lượng Moscow đã tấn công các nhà máy vũ khí, nhà máy điện được sử dụng để vận hành các cơ sở, hạ tầng giao thông, sân bay quân sự, kho chứa máy bay không người lái (UAV) và các trại lính dã chiến của Ukraine.

Tiêm kích MiG-31K của Nga mang theo tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Ảnh: Sputnik

Các cuộc tấn công đáp trả của Moscow diễn ra trong bối cảnh Kiev đã biến các vụ tập kích bằng UAV cảm tử tầm xa vào các nhà máy lọc dầu của Nga thành một chiến lược quan trọng trong xung đột. Chính phủ Ukraine hy vọng sẽ triển khai thêm nhiều tên lửa tầm xa, loại tên lửa đắt tiền hơn nhưng mang được tải trọng lớn hơn so với UAV cánh cố định.

Theo các chuyên gia quân sự, tên lửa Kinzhal được quân Nga sử dụng tấn công tầm xa vào các mục tiêu ở Ukraine là loại tên lửa đạn đạo siêu vượt âm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa kho vũ khí của nước này. Các thông số kỹ thuật do Nga công bố cho thấy, Kinzhal có thể đạt tốc độ bay tối đa tới Mach 10 (tương đương khoảng 12.350 km/h), là một trong những tên lửa nhanh nhất thế giới và có khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ hiện đại như Aegis và THAAD của phương Tây.

Tên lửa Kinzhal có thể được phóng từ nhiều loại máy bay, chủ yếu là tiêm kích MiG-31K, cho phép quân đội Nga triển khai nhanh chóng và linh hoạt trong nhiều tình huống chiến đấu. Việc kết hợp giữa khả năng bay siêu vượt âm và tầm bắn xa lên đến 2.000km giúp Kinzhal có thể tấn công các mục tiêu quan trọng, từ cơ sở hạ tầng quân sự đến các nhà máy điện, gây thiệt hại nặng nề cho đối phương.