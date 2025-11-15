Video: Euromaidan Press

Trang Euromaidan Press dẫn tin từ HUR cho biết, vụ tấn công được thực hiện vào ngày 13/11, ở nơi cách Ukraine 6.600km nhằm làm gián đoạn giao thông hàng hóa trên tuyến đường huyết mạch của Nga. Vụ nổ làm trật bánh một đoàn tàu chở hàng và khiến đường ray bị hư hại.

Đoạn video do HUR công bố cho thấy, khối thuốc nổ được đặt dọc theo tuyến đường sắt và được kích hoạt có kiểm soát.

Thuốc nổ được gài ở thanh ray đường sắt. Ảnh: Euromaidan Press

Ảnh: Euromaidan Press

Ukraine tuyên bố, tuyến đường sắt xuyên Siberia vận chuyển hàng hóa quân sự trên khắp nước Nga, bao gồm cả vũ khí từ nước ngoài. Trong những tháng gần đây, HUR đã tiến hành nhiều vụ tập kích tương tự nhằm vào các tuyến đường sắt, kho bãi và tuyến đường tiếp tế nhằm làm chậm hoạt động hậu cần của Nga ở xa tiền tuyến. Cơ quan này cảnh báo, các vụ phá hoại như vậy sẽ còn tiếp diễn.

Liên quan tới tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/11 cho hay, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 11 ngôi làng ở các vùng Kharkiv, Dnepropetrovsk, Zaporozhzhia và Donetsk trong thời gian từ ngày 8 - 14/11. Ngoài ra, cũng trong thời gian trên, các lực lượng Moscow đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm bằng vũ khí chính xác tầm xa, gồm cả sử dụng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal nhằm vào các cơ sở công nghiệp - quân sự và năng lượng của Ukraine.