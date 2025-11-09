Theo báo cáo do Ủy ban Điều tra của Nga đăng tải hôm nay (9/11), tổng số binh sĩ Ukraine có hành động đào ngũ và vắng mặt trái phép trong 10 tháng qua là hơn 176.300 người.

Các binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Hãng thông tấn TASS trích đoạn báo cáo viết: “Số vụ đào ngũ trung bình đạt 17.000 - 18.000 vụ/tháng. Không tính đến binh sĩ tử trận hoặc bị thương, số vụ trên gần tương đương số quân nhân được Ukraine huy động, khoảng 20.000 người nhưng không quá 30.000 binh sĩ/tháng”.

Hiện quân đội Ukraine chưa phản hồi về những thông tin do phía Nga công bố.

Trong một báo cáo công khai hồi tháng 8, Văn phòng Công tố viên Ukraine từng tiết lộ, kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra cuối tháng 2/2022 đến tháng 7/2025, cơ quan này đã “ghi nhận và thụ lý gần 203.000 vụ binh sĩ nước này tự ý rời đơn vị trái phép, trong đó gần 15.600 trường hợp bị chính thức truy tố”.