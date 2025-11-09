Theo TASS, quan chức an ninh Nga Igor Kimakovsky ngày 8/11 nói rằng lực lượng Ukraine đã "đánh mất cơ hội cuối cùng" để rời khỏi thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk.

"Đối thủ đã không còn có thể rời khỏi Pokrovsk nữa. Trước đó họ cũng chỉ có thể rút một phần nhỏ lực lượng về Myrnohrad, nhưng giờ toàn bộ tuyến đường lân cận đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga", ông Kimakovsky cho biết.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát làng Vovche, một khu định cư nhỏ ở vùng Dnipropetrovsk. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đạt được bước tiến ở Kupiansk, và đang khép chặt vòng vây tại đây.

Binh lính Nga tại tiền tuyến Donetsk. Ảnh: TASS

Ở chiều ngược lại, Bộ chỉ huy miền Đông của Ukraine ngày 8/11 khẳng định rằng quân đội nước này vẫn đang giữ vững được thành phố Myrnohrad, gần Pokrovsk.

"Bất chấp việc Nga gia tăng áp lực ở Myrnohrad, các đơn vị của chúng ta vẫn đang đẩy lùi đối thủ. Công tác hậu cần cho Pokrovsk gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn được đảm bảo ở mức cần thiết", Bộ chỉ huy miền Đông Ukraine thông tin.

Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy nhấn mạnh về việc quân đội Ukraine đang tiến hành chiến dịch truy quét tại Pokrovsk, nhằm phát hiện và loại bỏ các nhóm binh lính Nga còn sót lại. "Lực lượng Nga đã nhiều lần tìm cách thâm nhập khu vực phía bắc thành phố nhưng đều thất bại", phía Ukraine cho biết.

Trong khi đó, trang theo dõi quân sự DeepState cảnh báo Myrnohrad đang đối mặt nguy cơ bị bao vây chiến thuật, trong bối cảnh Nga đang củng cố vị trí ở các khu định cư lân cận. Ngoài ra, quân đội Nga vẫn đang cố gắng tiến vào Pokrovsk, khi các cuộc giao tranh nổ ra ở hầu hết khu vực của thành phố.

"Đến hiện tại, Pokrovsk vẫn chưa bị bao vây hoàn toàn. Điểm xâm nhập duy nhất của Nga là ở phía nam thành phố", báo cáo của DeepState nêu rõ.