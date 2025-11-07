Trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông, phát ngôn viên Lực lượng phòng thủ miền nam Ukraine Vladislav Voloshin cho hay, các khu định cư tại tiền tuyến ở 2 tỉnh Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk không hề rơi vào tay quân Nga như một số thông tin được lan truyền gần đây.

Các binh sĩ Ukraine được huấn luyện dùng súng. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Tờ Pravda dẫn lời sĩ quan Voloshin chia sẻ: “Các cuộc giao tranh khốc liệt đang tiếp diễn trong khu vực làng Pavlivka thuộc tỉnh Zaporizhzhia, nơi các lữ đoàn Ukraine giữ vững trận địa. Những cuộc đụng độ cũng diễn ra ở làng Plavni gần bờ sông Dnieper. Còn tại vùng lân cận làng Prymorske, đối phương cố đi vòng qua vị trí binh sĩ Ukraine thông qua đập nước Kakhovka nhưng các đơn vị đó đã bị tiêu diệt”.

Ông Voloshin có phát biểu trên trong bối cảnh trang Deep State hôm 6/11 khẳng định, quân Nga đã giành được quyền kiểm soát ngôi làng Pavlivka ở tỉnh Zaporizhzhia từ tay các lực lượng Kiev.

Bản đồ cập nhật cho thấy làng Pavlivka nằm trong vùng quân Nga kiểm soát. Ảnh: Deep State

Ukraine đối thoại với Mỹ về mua tên lửa

Báo Pravda dẫn lời Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna cho biết, các quan chức cấp cao của Kiev đang có “những cuộc đối thoại tích cực” với Washington về việc mua tên lửa Tomahawk và nhiều loại vũ khí tầm xa khác.

“Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra, nhưng nhiều phái đoàn của chúng tôi đang làm việc nhằm mở rộng nguồn tài chính để mua thêm khí tài quân sự từ Mỹ. Không chỉ tên lửa Tomahawk mà còn nhiều loại tên lửa tầm xa và tầm ngắn khác. Và tôi chỉ có thể nói rằng tiến triển khá tích cực”, bà Stefanishyna tiết lộ.

Khi được hỏi nhận định của mình về các cuộc tập kích do Nga thực hiện nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine những tuần gần đây, bà Stefanishyna thừa nhận đây là “một giai đoạn khó khăn với Ukraine và chính quyền Kiev đang nỗ lực để có được năng lực phòng không tốt hơn”.