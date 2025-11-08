Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/11 thông báo rằng quân đội nước này đã tiếp tục truy quét lực lượng Ukraine ở quanh thành phố Pokrovsk, vùng Donetsk.

"Chúng tôi đang tiếp tục đẩy lùi đối phương ra khỏi các khu định cư Pokrovsk, Gnatovka và Rog. Trong 24h qua, quân đội Nga đã 'dọn dẹp' tổng cộng 39 tòa nhà ở các khu vực trên. Cũng tại tiền tuyến Donetsk, 14 đợt phản công của Ukraine nhằm giảm áp lực ở Grishino cũng bị đẩy lùi", phía Nga cho biết.

Trong quá trình giao tranh, quân đội Nga đã khiến Lữ đoàn Cơ giới Số 155 của Ukraine tổn thất nhiều binh lính, 1 xe tăng và 1 xe bọc thép chở quân.

Binh lính Nga tại tiền tuyến. Ảnh: TASS

Cùng ngày, giới chức an ninh Nga thông báo rằng quân đội nước này đã chặn đứng nhiều nỗ lực phản công của Ukraine tại mặt trận Sumy.

"Lực lượng Ukraine ở Sumy đã huy động một lượng lớn UAV và pháo binh nhằm giành lại các khu vực đã mất. Tuy vậy, phần lớn UAV của Ukraine đã bị Nhóm tác chiến miền Bắc đánh chặn, trong khi các cuộc đột kích gần khu vực Andreyevka không đem lại kết quả", nguồn tin của TASS tiết lộ.

Ukraine cập nhật tổn thất của Nga kể từ đầu cuộc xung đột

Theo Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 8/11 đã đăng tải báo cáo cập nhật về tổn thất của Nga kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

"Tính từ tháng 2/2022, Nga đã mất khoảng 1.150.100 binh lính, 11.330 xe tăng, 23.544 xe chiến đấu bọc thép, 66.795 xe cơ giới các loại, 34.321 hệ thống pháo, 1.538 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.239 hệ thống phòng không, 428 máy bay, 347 trực thăng, và 78.928 UAV", phía Ukraine cho biết.

Cũng theo báo cáo của Ukraine, đã có tổng cộng 170 cuộc giao tranh được ghi nhận dọc theo tiền tuyến trong vòng 24h qua. Lực lượng Kiev về cơ bản đã đứng vững trước các đợt tiến công của đối thủ ở Slobozhansky, Kursk, Kupyansk, Lyman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsky và Dnipro.

"Ngoài 170 cuộc giao tranh, Nga cũng tiến hành 55 cuộc không kích tại nhiều khu vực. Đối thủ đã triển khai tổng cộng 115 quả bom và hơn 3.000 UAV trong đợt không kích", Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông tin.