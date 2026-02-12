Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky . Ảnh: EPA

Tờ Pravda dẫn lời người đứng đầu Ukraine nói: "Tôi không thể đàm phán với ông Putin ở Moscow, thủ đô của quốc gia đã tấn công Ukraine trong cuộc xung đột này. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ đề xuất của Mỹ về việc gặp gỡ trên bất kỳ lãnh thổ nào - Mỹ, châu Âu, các nước trung lập... bất kỳ quốc gia nào ngoại trừ Nga và Belarus".

Ông Zelensky cũng cho biết: "Mỹ đề xuất thành lập một khu vực kinh tế tự do ở vùng Donbass như một sự thỏa hiệp để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, cả Ukraine lẫn Nga đều không hào hứng với ý tưởng này".

Theo Tổng thống Ukraine, Kiev và Moscow có quan điểm khác nhau về lãnh thổ. Tuần trước, có thông tin rằng trong các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi, Nga đã đưa ra một yêu cầu mới để chấm dứt các hành động quân sự. Ngoài việc kiểm soát các vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk, Điện Kremlin đang nhấn mạnh việc tất cả các quốc gia tham gia quá trình đàm phán phải chính thức công nhận Donbass là lãnh thổ của Nga.

Tờ Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Zelensky hôm 11/2 cho biết nước này đã chấp nhận đề nghị của Mỹ về việc tổ chức vòng đàm phán hòa bình mới tại Miami vào tuần tới. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng phụ thuộc vào sự đồng ý tham gia của Nga, điều Ukraine và Mỹ vẫn chưa nhận được. "Chúng tôi đang chờ phản hồi từ phía Nga. Cho đến nay, theo như tôi hiểu, Nga vẫn đang do dự," ông Zelensky cho hay.

Ông Zelensky lưu ý Ukraine cũng đang chờ phản hồi của Nga về đề xuất ngừng bắn vào các cơ sở năng lượng do Mỹ đưa ra trong các cuộc đối thoại gần đây tại Abu Dhabi.

Vào ngày 24/1, Ukraine đã kết thúc vòng đàm phán hòa bình 3 bên thứ hai với Nga và Mỹ tại Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), khép lại 2 ngày thương lượng trong nỗ lực mới do Mỹ dẫn đầu nhằm thúc đẩy một giải pháp cho cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.