Theo TASS, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 10/2 tuyên bố rằng các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt xung đột Ukraine "vẫn còn một chặng đường dài", qua đó phủ nhận các đánh giá gần đây của Mỹ về tiến triển trong đàm phán.

"Chúng ta không nên quá lạc quan về tiến trình hòa đàm. Phía Mỹ đang có cách nhìn tương đối 'hứng khởi' mà tôi cho là không phù hợp với tình hình thực tế. Tất nhiên là các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm", ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Lavrov cũng bác bỏ các đồn đoàn cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "đặt châu Âu về đúng vị trí và buộc Ukraine phải chấp nhận các điều khoản ngừng bắn". "Những điều này đều rất tốt cho việc hướng tới hòa bình, nhưng mọi chuyện chưa tới mức như vậy", ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Người đứng đầu Bộ ngoại giao Nga nhấn mạnh, bất kỳ hiệp ước hòa bình nào liên quan đến Ukraine đều phải bao gồm các điều khoản xử lý "nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột, nếu không các vấn đề sẽ không được giải quyết. Ông Lavrov cũng khẳng định phía Mỹ hiểu rõ lập trường này trong các trao đổi giữa hai bên.

Ukraine tiếp tục cải tổ quân đội

Theo Kyiv Independent, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 10/2 thông báo rằng Kiev đang bước vào "giai đoạn 2" trong việc cải tổ hệ thống quân đội nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến.

"Chúng tôi vẫn đang thực hiện những cải cách được công bố vào đầu năm ngoái, nhằm khắc phục những nhược điểm của mô hình trước đây. Các lữ đoàn đang được điều chỉnh về khu vực phụ trách của quân đoàn tương ứng. Quá trình này tồn tại một số nguy cơ do thiếu quân dự bị và khả năng bị Nga tập kích khi đang luân chuyển. Tuy vậy, việc đối phương đang phải chịu tổn thất gia tăng trên tiền tuyến đã cho thấy kết quả bước đầu", ông Syrsky nói.

Tổng tư lệnh Ukraine nhấn mạnh, các đơn vị của Kiev đang được trang bị thêm nhiều phương tiện để gia tăng hiệu quả tác chiến, đơn cử là việc mỗi quân đoàn đều có kíp pháo binh riêng, trong khi lực lượng UAV được mở rộng quy mô.