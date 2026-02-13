Tạp chí The Atlantic đưa tin, Tổng thống Mỹ Trump có thể sẽ từ chối tiếp tục tham gia vào những nỗ lực đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine “và quyết định có thể sẽ được đưa ra trong những tuần tới, khi sự chú ý của ông sẽ chuyển sang chiến dịch tranh cử” ở Mỹ vào cuối năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

“Phía Ukraine đang cảm thấy thời gian dành cho các sáng kiến ngoại giao đang ngày càng thu hẹp. Theo nguồn tin, ông Trump có thể xem các cuộc đàm phán là bất lợi về mặt chính trị và đổ lỗi cho sự thất bại về mặt ngoại giao cho cả hai bên trong cuộc xung đột”, tạp chí The Atlantic viết.

Báo Mỹ cũng cảnh báo việc ông Trump rút khỏi các cuộc đàm phán sẽ có thể làm phức tạp đáng kể những nỗ lực quốc tế nhằm kết thúc cuộc xung đột và làm gia tăng sự bất ổn về mặt ngoại giao. Khi cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ đang đến gần, tiến trình ngoại giao có nguy cơ chịu ảnh hưởng của chính trị nội bộ Mỹ và làm tăng khả năng trì hoãn hoặc sụp đổ các thỏa thuận.

Hiện Nhà Trắng và ông Trump chưa bình luận về nội dung bài báo đăng trên tạp chí The Atlantic.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 3/11 tới. Khi đó, 1/3 số ghế tại Thượng viện và toàn bộ ghế ở Hạ viện Mỹ sẽ được bầu lại. Đảng Dân chủ hy vọng sẽ giành được quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ từ tay đảng Cộng hoà của ông Trump trong cuộc bầu cử tới.