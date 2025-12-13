Trả lời phỏng vấn tờ RBC hôm 12/12, phát ngôn viên Lực lượng phòng thủ miền Nam Ukraine, sĩ quan Vladyslav Voloshyn cho biết quân Nga những ngày gần đây đã cố thâm nhập vào khu vực phía đông thành phố Huliaipole “theo nhiều nhóm nhỏ và tập trung bên trong các tòa nhà dân sự”.

Binh sĩ Nga. Ảnh: TASS

Ông Voloshyn nói: “Trong 24 giờ qua, đã có khoảng 10 cuộc giao tranh nổ ra bên trong thành phố Huliaipole. Trong một số trường hợp, quân đối phương cố gắng tiến vào các khu vực phía đông và đông bắc thành phố… Phía Nga đang tiếp tục tất cả hoạt động nhằm tiến vào Huliaipole, nên các cuộc giao tranh khốc liệt vẫn diễn ra. Đối phương cũng liên tục thả các quả bom KAB vào những khu vực đông dân ở Huliaipole và Orikhiv”.

Bản đồ cập nhật được trang Deep State của Ukraine công bố cùng ngày cho thấy, vùng xám, tức khu vực nổ ra giao tranh, đã lan vào các khu vực đông và đông bắc Huliaipole. Trong khi đó, quân Nga đang tổ chức hai mũi tấn công nhằm vào thành phố này.

Ảnh: Deep State của Ukraine

Ukraine tập kích cơ sở dầu khí ở Biển Caspian

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tối 12/12 tuyên bố lực lượng đặc nhiệm của họ đã sử dụng xuồng không người lái (USV) cảm tử để tấn công các hạ tầng dầu khí của Nga tại Biển Caspian.

Thông cáo của SBU viết: “Các USV tầm xa của Trung tâm tác chiến đặc biệt Alfa thuộc SBU đã tập kích thành công cơ sở dầu khí Filanovsky lần thứ hai trong vòng một tuần qua. Một hạ tầng dầu khí khác có tên Korchagin cũng bị tấn công. Cả hai cơ sở đó thuộc Công ty Lukoil-Nizhnevolzhskneft của Nga, và hoạt động ở Biển Caspian”.

Theo tờ RBC, Lực lượng đặc nhiệm Ukraine (SOF) trước đó cùng ngày đã tuyên bố giáng đòn tấn công nhằm vào 2 con tàu Kompozitor Rakhmaninov và Askar-Sarydzha của Nga “đang vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự” cũng trên vùng Biển Caspian.