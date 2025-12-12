Trong cuộc họp báo hôm 11/12 tại Nhà Trắng (giờ Washington DC), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói bản thân ông tin rằng Mỹ đã tiến đến rất gần trong việc làm trung gian hòa giải cho một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine. Theo ông Trump, ngoại trừ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thì “các quan chức Kiev đều đánh giá cao đề xuất của Mỹ”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Ông Trump nói: “Trên thực tế, ngoài Tổng thống Zelensky, nhiều quan chức thân cận với ông ấy đều rất thích ý tưởng thỏa thuận đó. Đó là bản thỏa thuận có thể ngăn chặn việc giết chóc hàng nghìn người mỗi tháng… Hiện các bên chưa đạt được thỏa thuận về lãnh thổ. Vấn đề này khá phức tạp vì phải chia đất theo một cách nhất định. Đó không phải là điều dễ nhất có thể giải quyết”.

Cho tới nay, Tổng thống Ukraine chưa bình luận về phát biểu của ông Trump.

Đây là lần thứ 2 trong vòng một tuần qua Tổng thống Mỹ Trump bày tỏ sự không hài lòng với nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky xoay quanh dự thảo hòa bình do Washington đề xuất. Trước đó, ông chủ Nhà Trắng hôm 7/12 đã bày tỏ “có chút thất vọng” với ông Zelensky vì chưa đọc bản dự thảo.

Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố tấn công tàu Nga ở Biển Caspian

Văn phòng báo chí của Lực lượng đặc nhiệm Ukraine (SOF) ngày 12/12 cho biết, quân chủng này đã phối hợp với phong trào phản kháng Chornaya Iskra thực hiện đòn tấn công nhằm vào 2 con tàu của Nga vận chuyển vũ khí và thiết bị quân sự trên Biển Caspian.

Thông cáo từ SOF viết: “Đại diện phong trào Chornaya Iskra đã cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về tuyến hải trình và hàng chứa trên các con tàu mục tiêu. Tại khu vực gần bờ biển nước Cộng hòa Kalmykia thuộc Nga ở Biển Caspian, hai con tàu Kompozitor Rakhmaninov và Askar-Sarydzha đã bị tấn công. Phía Nga dùng 2 tàu trên cho các mục đích quân sự. Các phương tiện trên cũng bị Mỹ áp trừng phạt vì liên quan tới việc vận chuyển hàng quân sự giữa Nga và Iran”.

Tuy nhiên, bản thông cáo không tiết lộ thời điểm cuộc tấn công của SOF diễn ra.