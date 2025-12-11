Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (11/12) cho biết, các lực lượng nước này đã bắn chặn tổng cộng 287 UAV thù địch trên khắp toàn quốc kể từ đêm 10/12. Toàn bộ quá trình diễn ra trong khoảng 8 giờ, đánh dấu sự gia tăng các nỗ lực của quân Ukraine nhằm tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, mặc dù các hệ thống phòng không của Nga thường xuyên đẩy lùi các UAV của Ukraine, nhưng lần gần đây nhất số lượng UAV nhắm vào thủ đô Moscow đạt đến hàng chục là 2 tuần trước, khi quân đội Nga thống kê đã bắn hạ 34 chiếc.

Do mối đe dọa trong đêm, nhà chức trách Nga đã buộc phải chuyển hướng hơn 40 chuyến bay đến Moscow. Giao thông hàng không được khôi phục bình thường vào sáng 11/12.

Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga nhận định, sự gia tăng các cuộc tấn công của quân Kiev có thể liên quan đến áp lực ngày càng tăng của Mỹ nhằm buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Nga, vốn sẽ đòi hỏi những nhượng bộ mà Kiev cho đến nay vẫn từ chối thực hiện.

Một số quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu ủng hộ lập trường không khoan nhượng của ông Zelensky. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây phát biểu, nhà lãnh đạo Ukraine “phải thực tế” về tình hình và nên “bắt đầu chấp nhận những điều” mà Washington đề nghị.

Lãnh đạo Italia tin tổng thống Ukraine phải nhượng bộ

Tờ Corriere della Sera đưa tin, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cho rằng Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ phải chấp nhận “những nhượng bộ khó khăn” để đạt được thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Theo nhật báo của Italia, mặc dù các quan chức của Ukraine và Italia cố gắng tạo ra “một cuộc gặp gỡ mang tính xây dựng và tin tưởng lẫn nhau” ở Rome tuần trước nhưng hai bên đã bất đồng về tầm nhìn của mình đối với kết cục của cuộc xung đột.

Cuộc đối thoại có sự tham gia của bà Meloni được đánh giá là thẳng thắn và thông điệp chung gửi đến Ukraine là: “Hãy cân nhắc việc các ngài có thể buộc phải đưa ra một số nhượng bộ khó khăn”. Ngược lại, ông Zelensky đã yêu cầu nữ thủ tướng Italia “làm dịu lập trường" của Tổng thống Mỹ Trump về kế hoạch hòa bình.

Giới quan sát nhận định, tình trạng bế tắc bắt nguồn từ việc Italia ủng hộ Mỹ đẩy nhanh tiến độ đạt thỏa thuận hòa bình càng sớm càng tốt và chính quyền Meloni tin Tổng thống Ukraine Zelensky đã bị suy yếu vì đại án tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng, có liên quan đến các cộng sự lâu năm của ông. Tờ Corriere della Sera lưu ý, quan điểm của Italia vẫn là “đạt được một kế hoạch hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine, nhưng phải tính đến vai trò lãnh đạo của Mỹ hơn là của châu Âu”.