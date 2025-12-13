Video: Voenhronika/The Wrong Side

Chuyên trang quân sự Voenhronika ngày 10/12 đã đăng tải đoạn video do kênh Telegram The Wrong Side chia sẻ, cho thấy máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Nga thông qua các thiết bị quang học đã ghi được hình ảnh binh lính nước này thả bom lượn FAB-3000 vào một công trình trong địa phận thành phố Myrnohrad.

Theo nguồn tin của quân đội Nga, tòa nhà trên “được Lữ đoàn biệt lập số 38 thuộc lực lượng lính thủy đánh bộ Ukraine sử dụng làm điểm triển khai binh sĩ tạm thời”.

Hiện Kiev chưa phản hồi về các thông tin và hình ảnh do phía Nga công bố.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov gần đây nói với trang tin RG của Nga rằng, các lực lượng Moscow đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực phía nam thành phố chiến lược Myrnohrad ở miền đông Ukraine.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự ở Myrnohrad, Ukraine. Ảnh: Deep State

Các chuyên trang quân sự của Nga cho hay, FAB-3000 là loại bom có trọng lượng lên tới 3.000kg; dài 3,3m, đường kính 0,54m và chứa khoảng 1.400kg thuốc nổ. Trong những năm gần đây, các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga đã trang bị module dẫn đường UMPK cho vũ khí này, biến nó thành bom lượn có phạm vi tấn công từ 50-60km khi được thả từ các máy bay chiến đấu.