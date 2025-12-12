Trong tuyên bố trên mạng xã hội Facebook đêm 11/12, Bộ Chỉ huy miền Đông của quân đội Ukraine đã bác bỏ thông tin quân Nga kiểm soát thành phố Siversk thuộc khu vực Donbas ở miền đông nước này.

Các quân nhân Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Tờ The Guardian trích đoạn thông cáo viết: “Thành phố Siversk vẫn nằm trong sự kiểm soát của quân Ukraine. Đối phương cố thâm nhập vào Siversk thông qua các nhóm lính nhỏ lợi dụng ưu thế về tình hình thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, hầu hết các đơn vị đó đã bị tiêu diệt trong quá trình tiếp cận”.

Tuyên bố trên được quân Ukraine đưa ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga trước đó công bố đoạn video quay tại thành phố Siversk, cho thấy binh sĩ nước này đang đến thăm từng hộ gia đình trong các tòa nhà chung cư và nhà riêng để cung cấp hỗ trợ y tế, thực phẩm và nước uống cho những dân thường còn ở lại khu vực.

Ba Lan bác tin viện trợ MiG-29 cho Kiev

Tờ RBC Ukraine hôm nay (12/12) đưa tin, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki rất ngạc nhiên trước thông tin “Warsaw sẽ gửi thêm chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine” được nhiều trang thông tấn đăng tải gần đây.

“Có vẻ như đã có một sự hiểu lầm. Tôi không có thông tin nào như vậy. Dù tôi thường xuyên liên lạc với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, nhưng có lẽ đã xảy ra một sự hiểu lầm trong vấn đề này. Chúng tôi sẽ làm rõ tình hình và đưa ra quyết định chung trong những giờ tới”, ông Nawrocki nói.

Theo RBC Ukraine, trong thông cáo trên mạng xã hội X hôm 10/12, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ba Lan cho hay quân đội nước này đang đàm phán với phía Ukraine về việc chuyển giao các tiêm kích MiG-29 cho Kiev. Đổi lại, Warsaw sẽ có quyền tiếp cận công nghệ của Ukraine trong hai lĩnh vực máy bay không người lài (UAV) và tên lửa.