Đàm phán 3 bên Ukraine, Mỹ và Nga có thể diễn ra vào tháng 10. Ảnh: RTE

Theo đài RT, phát biểu trước các phóng viên hôm 13/9, ông Peskov cho hay Moscow không loại trừ khả năng này. “Chúng tôi đang nói cụ thể về tương lai gần. Tức là, có lẽ là tháng 10”, ông Peskov nói.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Moscow hy vọng “các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được khôi phục”.

Cuộc đàm phán 3 bên được tổ chức gần nhất tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 2, sau hai vòng đàm phán trước đó ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE). Tuy nhiên, các cuộc đối thoại sau đó rơi vào bế tắc và không đạt được đột phá đáng kể nào do Mỹ chuyển trọng tâm sang cuộc xung đột với Iran.

Ông Peskov phát biểu như trên sau một đợt ngoại giao con thoi mới của các đặc phái viên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner. Tuần trước, hai nhà đàm phán Mỹ đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow trước khi tới Kiev đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Điện Kremlin mô tả các cuộc thảo luận với phái đoàn Mỹ là mang tính xây dựng và “cực kỳ thẳng thắn”. Trong khi đó, ông Witkoff tiết lộ đã đạt được tiến triển hướng tới việc tổ chức một cuộc gặp 3 bên.

Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, khả năng nối lại đàm phán theo hình thức này cũng là một trong những chủ đề được ông Putin và ông Trump thảo luận trong cuộc điện đàm hôm 8/9.

Cùng thời điểm, Tổng thống Zelensky cho rằng vòng đàm phán 3 bên tiếp theo có thể được tổ chức tại UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ hoặc một quốc gia khác, sớm nhất vào tháng 9 hoặc tháng 10.

Moscow nhiều lần khẳng định vẫn sẵn sàng cho các nỗ lực ngoại giao với điều kiện các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột phải được giải quyết và những thực tế mới trên thực địa được tôn trọng. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố không chấp nhận nhượng lãnh thổ cho Nga.