Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và người đứng đầu nước Mỹ Donald Trump. Ảnh: Shutterstock

Theo hãng tin CNN, làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga trong những tháng gần đây đã làm giảm sản lượng nhiên liệu của nước này, gây ra tình trạng thiếu xăng trên khắp Nga. Ukraine cho rằng các nhà máy lọc dầu Nga là mục tiêu quân sự hợp pháp.

Giá dầu toàn cầu đã tăng lên mức 108 USD/thùng trong tuần trước do tình trạng giao tranh tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài. Giá dầu diesel bình quân trên toàn nước Mỹ, loại nhiên liệu được sử dụng cho xe tải, tàu hỏa, tàu biển và máy móc nông nghiệp, hôm 11/9 đã lần đầu tiên vượt 6 USD/gallon (khoảng 1,58 USD/lít).

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ireland: "Ông Zelensky cần làm một việc. Phải ngừng tấn công các cơ sở sản xuất dầu diesel ở Nga. Chúng tôi đã trao đổi với ông ấy về vấn đề này. Có rất nhiều mục tiêu khác. Đừng tấn công dầu diesel. Điều đó đang gây ảnh hưởng đến cả thế giới. Tình trạng này không phải do Trung Đông gây ra. Nó bắt nguồn từ những gì đang diễn ra giữa Nga và Ukraine”.

Ông Trump phát biểu như vậy trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt. Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran đặc biệt ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, một điểm nghẽn chiến lược.

Theo công ty chuyên về dữ liệu hàng hải Kpler, Nga là quốc gia xuất khẩu dầu diesel lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ.