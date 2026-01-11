Trả lời phỏng vấn báo RBC Ukraine, ông Viktor Trehubov, phát ngôn viên của Nhóm Chiến lược - Tác chiến Dnipro thừa nhận quân Nga ở mặt trận Kharkiv đang gia tăng áp lực lên nhiều vị trí phòng thủ của lực lượng Kiev ở khu vực bờ đông sông Oskil gần Kupiansk. Dù vậy, quân Ukraine vẫn kiểm soát tình hình ở đó.

Binh sĩ Ukraine huấn luyện tác chiến. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

“Đối phương lợi dụng điều kiện mùa đông để cố vượt sông. Khi các lớp băng xuất hiện trên mặt sông, binh sĩ Nga đã tìm cách vượt sông và tiếc rằng đôi khi họ thành công. Dẫu vậy, tình hình ở phía bắc Kupiansk nhìn chung vẫn ổn định”, ông Trehubov nói.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự ở Kupiansk do chuyên trang Deep State cung cấp, cho thấy khu vực sông Oskil đang nằm trong vùng xám, tức nơi nổ ra các cuộc giao tranh giữa quân Nga và Ukraine.

Ảnh: Deep State

Slovakia từ chối hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Giới chức Slovakia ngày 10/1 tái khẳng định nước này sẽ không hỗ trợ quân sự hay đảm bảo an ninh cho Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini phát biểu: “Chúng tôi sẽ không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, không gửi bất kỳ binh sĩ nào đến đó và không cung cấp các đảm bảo cho một khoản vay lớn từ Liên minh châu Âu (EU)”.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Quốc hội Slovakia Richard Rasi nhấn mạnh cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine cần “ngừng bắn ngay lập tức và nhanh chóng có một giải pháp ngoại giao”.