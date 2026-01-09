Tờ Kyiv Independent ngày 9/1 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố sẵn sàng cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine trong tương lai, nhận định rằng Nga sẽ không lặp lại chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Tôi nghĩ rằng Nga sẽ không có động thái quân sự với Ukraine trong tương lai, nếu không thì Mỹ đã không đồng ý tham gia các sáng kiến bảo đảm an ninh. Cá nhân tôi tin Tổng thống Putin mong muốn hòa bình, và Washington sẽ chỉ đóng vai trò thứ yếu trong các bảo đảm an ninh", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

Vào đầu tuần này, Liên minh các quốc gia tự nguyện đã nhất trí về một khuôn khổ bảo đảm an ninh "có tính ràng buộc pháp lý", trong đó bao gồm việc triển khai lực lượng đa quốc gia do châu Âu dẫn đầu tại Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Văn kiện này nói Mỹ sẽ dẫn dắt hoạt động giám sát lệnh ngừng bắn và hỗ trợ lực lượng đa quốc gia nói trên, dù mức độ can dự cụ thể vẫn chưa rõ ràng.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thỏa thuận hòa bình hiện đã "hoàn thiện khoảng 90%", dù vấn đề lãnh thổ vẫn là một chủ đề khó đạt được sự đồng thuận.

Nga giành thêm làng ở Zaporizhzhia

Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/1 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Zelenoye ở vùng Zaporizhzhia.

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến miền Đông đã đẩy lùi 3 lữ đoàn Ukraine, qua đó kiểm soát hoàn toàn làng Zelenoye. Trong quá trình giao tranh, đối thủ cũng đã tổn thất 1.680 binh lính, 31 xe chiến đấu bọc thép, 58 phương tiện cơ giới, 10 khẩu pháo dã chiến và 2 kho tiếp tế", phía Nga nêu rõ.

Báo cáo của các kênh theo dõi quân sự độc lập tiết lộ, lực lượng Nga hiện chỉ cách thành phố Zaporizhzhia hơn 10km, trong khi Ukraine vẫn đang cố gắng giữ vị trí ở phía bắc Pokrovsk.