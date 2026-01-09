Hãng thông tấn RBC Ukraine đưa tin, trong đêm 8/1, rạng sáng 9/1, quân Nga đã tiến hành một số vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo nhằm vào Kiev, gây ra nhiều tổn thất về người và cơ sở vật chất.

“Đến 7h sáng 9/1, thiệt hại tài sản được ghi nhận ở các quận Darnytskyi, Dniprovskyi, Desnianskyi, Shevchenkivskyi, Pecherskyi và Holosiivskyi khi nhiều công trình dân sự bị hư hại. Cho đến nay, chúng tôi xác nhận có 4 người thiệt mạng và 24 người bị thương”, Cảnh sát quốc gia Ukraine cho hay trong thông cáo trên kênh Telegram.

Một số công trình ở Kiev, Ukraine hư hại sau cuộc tập kích. Ảnh: Cảnh sát quốc gia Ukraine

Theo chia sẻ của Thị trưởng Kiev Vitalii Klitschko, cuộc tấn công vừa qua của Nga đã gây tình trạng mất điện và nước ở một số khu vực bên trong thành phố.

Ukraine phủ nhận để mất làng tiền tuyến ở Sumy

Cụm quân Kursk thuộc Các lực lượng vũ trang Ukraine đêm 8/1 đã bác bỏ thông tin cho rằng các đơn vị Nga giành quyền kiểm soát làng Andriivka ở tiền tuyến Sumy.

Tờ Kyiv Independent dẫn thông cáo của cụm quân Kursk cho hay: “Đối phương đang cố mở rộng kiểm soát tại tỉnh Sumy, nhưng làng Andriivka vẫn nằm trong tay quân Kiev. Ngôi làng đã và vẫn nằm trong sự quản lý hoàn toàn của Cụm quân Kursk”.

Theo bản đồ tình hình chiến sự do chuyên trang Deep State cung cấp ngày 9/1, toàn bộ địa phận làng Andriivka hiện nằm trong vùng đỏ, tức nơi quân Nga kiểm soát.