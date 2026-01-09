Khoảnh khắc tên lửa Oreshnik bắn trúng mục tiêu ở Dnepr (còn gọi là Dnipro). Ảnh: East2west

Hãng tin RT trích dẫn thông báo hôm nay (9/1) của Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công đêm 8/1 được thực hiện để đáp trả một cuộc tập kích của Ukraine vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở vùng Novgorod.

Vào ngày 28 - 29/12/2025, Ukraine đã phóng 91 UAV tầm xa vào dinh thự của ông Putin nhưng đều bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ. Moscow tuyên bố sẽ trả đũa.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, quân đội nước này đã triển khai các loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao ở trên bộ và trên biển cũng như UAV trong cuộc tấn công. "Mọi mục tiêu tấn công đều hoàn thành. Không một hành động xấu nào không bị trừng phạt", phía Nga nhấn mạnh.

Tối (8/1, một video chưa được xác minh về vụ tấn công nghi do tên lửa Oreshnik của Nga thực hiện ở miền tây Ukraine đã được đăng tải trên mạng xã hội. Đoạn phim do máy quay giám sát ở vùng Lviv, giáp biên giới Ba Lan ghi lại cảnh nhiều vật thể bay xuống từ bầu trời với tốc độ nhanh chóng, đặc trưng của hệ thống này.

Thị trưởng Lviv Andrey Sadovoy cho biết, một phần cơ sở hạ tầng quan trọng của thành phố đã bị tấn công. Các kênh Telegram của Nga nói tên lửa Oreshnik đã nhắm vào một cơ sở khí đốt ngầm ở thành phố Striy, cách Lviv khoảng 60km về phía nam.

Đây là lần thứ hai Moscow sử dụng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hiện đại này. Tháng 11/2024, Nga đã bắn tên lửa Oreshnik vào một nhà máy vũ khí ở thành phố Dnepr của Ukraine. Kể từ đó, việc sản xuất hàng loạt hệ thống này đã bắt đầu và Nga cũng triển khai tên lửa Oreshnik trên lãnh thổ của nước láng giềng Belarus vào cuối năm 2025.

Tổng thống Putin từng tuyên bố Oreshnik không có đối thủ trên thế giới, đồng thời so sánh sức mạnh của tên lửa này với một "thiên thạch rơi". Theo nhà lãnh đạo Nga, hệ thống này mang theo hàng chục đầu đạn có khả năng tấn công nhiều mục tiêu và di chuyển nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Ông Putin nhấn mạnh: "Bất cứ thứ gì nằm trong tâm điểm tấn công của Oreshnik đều bị phá hủy thành các hạt cơ bản, biến thành bụi".