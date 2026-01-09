Đoạn phim trích xuất từ camera giám sát an ninh, do hãng tin RIA Novosti chia sẻ hôm 9/1 đã quay cảnh các vật thể phát sáng rơi xuống vùng Lviv của Ukraine, giáp biên giới với Ba Lan vào đêm 8/1 theo giờ địa phương.

Theo đài RT, nhiều ý kiến cho rằng quân Nga đã sử dụng vũ khí đạn đạo mới nhất của mình để nhắm bắn mục tiêu. Các quan chức Nga hiện vẫn chưa lên tiếng xác nhận vụ tấn công này.

Trong khi đó, Thị trưởng Lviv Andrey Sadovoy cho biết “một phần cơ sở hạ tầng quan trọng” của vùng đã bị tấn công. Nhà chức trách địa phương không công bố tổn thất trong vụ việc.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thứ 2 các lực lượng Moscow sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik tại Ukraine. Vào tháng 11/2024, quân Nga tuyên bố đã phóng tên lửa Oreshnik vào một nhà máy vũ khí của Kiev ở Dnepr trong một cuộc "thử nghiệm chiến đấu" thành công.

Quân Ukraine tập kích vùng biên Nga

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Vyacheslav Gladkov, Thống đốc vùng biên giới Belgorod của Nga hôm 9/1 cho hay các lực lượng Kiev đã thực hiện một cuộc tập kích bằng tên lửa vào nơi này.

“Báo cáo sơ bộ cho thấy không có thương vong. Một cơ sở hạ tầng đã bị hư hại đáng kể", ông Gladkov thông tin.

Thống đốc vùng Belgorod nói thêm rằng, các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang có mặt việc tại hiện trường và nhà chức trách đang làm rõ thông tin về hậu quả của cuộc tấn công.