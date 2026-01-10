Trong thông cáo đăng trên mạng xã hội hôm nay (10/1), Đại sứ quán Thụy Điển tại Ukraine tiết lộ chính quyền Copenhagen vừa chuyển cho quân đội Ukraine 26 pháo tự hành Archer, loại khí tài “có tính hiệu quả vượt trội khi đối phó với các vị trí của đối phương ở khoảng cách lên đến 50km”.

Pháo tự hành Archer khai hỏa. Ảnh: Lữ đoàn pháo binh số 45 của Ukraine

Báo Ukrinform trích dẫn thông cáo cho hay: “Archer là pháo tự hành hiện đại được lắp trên xe địa hình hạng nặng và được điều khiển từ xa trong một cabin bọc thép. Pháo có khả năng tính toán đường đạn tiên tiến, triển khai nhanh chóng, độ chính xác cao và khả năng tương thích với nhiều loại đạn – đó là những đặc điểm nổi bật của khí tài này”.

Theo dữ liệu được chuyên trang quân sự Militarnyi công bố, Archer là pháo tự hành do tập đoàn Bofors của Thụy Điển chế tạo và đưa vào trang bị từ đầu thập niên 2010. Archer sử dụng đạn pháo cỡ 155mm; tốc độ bắn cao nhất là 9 phát/phút; khả năng nâng góc nòng pháo nằm trong khoảng -1 đến 70 độ. Tầm bắn của Archer khi sử dụng đạn thông thường và đạn thông minh M982 lần lượt là 30km và 50km.

Kho dầu Nga hứng thiệt hại do UAV

Tờ Kyiv Independent đưa tin quân Ukraine rạng sáng 10/1 đã thực hiện cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào quận Oktyabrsky thuộc tỉnh Volgograd của Nga.

Theo Thống đốc tỉnh Volgograd Andrey Bocharov, mảnh vỡ của các UAV Ukraine bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ đã rơi xuống một kho dầu nằm ở quận Oktyabrsky của tỉnh này, gây ra một vụ hỏa hoạn. Các cơ quan dịch vụ khẩn cấp và cứu hỏa đã được triển khai tại hiện trường để khống chế ngọn lửa.

Nhà chức trách Nga cho biết vụ hỏa hoạn tại kho dầu trên không gây thương vong về người.