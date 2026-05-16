Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Kremlin.ru

Đài RT dẫn thông cáo hôm nay (16/5) của Điện Kremlin cho hay, chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Nga Putin nhằm đáp lại lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong chuyến công du lần này, ông Putin và ông Tập dự kiến ​​sẽ thảo luận về quan hệ song phương, các cách thức để tăng cường hơn nữa sự tương tác chiến lược giữa Moscow - Bắc Kinh cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng. Các cuộc hội đàm dự kiến ​​sẽ kết thúc bằng một tuyên bố chung từ hai nhà lãnh đạo và việc ký kết các thỏa thuận khác nhau giữa chính phủ Nga và Trung Quốc.

Theo Điện Kremlin, ông Putin cũng sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường để thảo luận về quan hệ thương mại và kinh tế song phương.

Trước đó, tờ South China Morning Post trích dẫn các nguồn thạo tin cho hay chuyến thăm của ông Putin là một phần trong hoạt động giao lưu thường lệ giữa Nga với Trung Quốc. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald hôm 15/5 kết thúc chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày.

Trong chuyến công du đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Trung Quốc sau 9 năm, ông Trump đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về thương mại, xung đột Trung Đông và các vấn đề khác.

Chuyến thăm của ông Putin vào tuần sau sẽ đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc đón tiếp các lãnh đạo của hai cường quốc trong cùng một tháng ngoài khuôn khổ đa phương. Cuộc gặp gần đây nhất giữa ông Putin và ông Tập diễn ra vào ngày 4/2 theo hình thức trực tuyến.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói với các phóng viên rằng Bắc Kinh và Moscow đang duy trì liên lạc chặt chẽ để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ, các chi tiết sẽ được công bố trong thời gian thích hợp.

Giới quan sát cho hay chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin sẽ khiến Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên đón tiếp cả 4 nhà lãnh đạo của các nước thành viên thường trực khác thuộc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong vòng vài tháng.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có 5 nước thành viên thường trực gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thăm Trung Quốc vào tháng 12/2025, trong khi Thủ tướng Anh Keir Starmer đến đại lục vào tháng 1/2026.