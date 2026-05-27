Chuẩn tướng Andriy Biletsky. Ảnh: Kyiv Post

Vị tướng này dự báo, một bước ngoặt lớn trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga đang đến gần.

Trả lời phỏng vấn của một tờ báo Anh tại một địa điểm bí mật ở Kharkiv, ông Biletsky nói, lực lượng Nga đang kiệt sức sau hơn 4 năm xung đột. "Tôi tin rằng 6 đến 9 tháng tới là một bước ngoặt. Chính xác hơn, tôi nghĩ 6 tháng tới là giai đoạn quan trọng nhất”.

Chỉ huy cấp cao này nhận định: "Nga tiếp tục đạt được những bước tiến dần dần dọc theo tiền tuyến kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022 mặc dù tốc độ đạt được những bước tiến này đã chậm lại vào năm 2026 khi lực lượng Ukraine gia tăng sức ép lên hệ thống hậu cần, phòng không và cơ sở hạ tầng quân sự của Nga... Ukraine có thể giành lại thế chủ động nếu duy trì được áp lực trong những tháng tới và nắm được các vị trí chiến lược trước khi bước vào đàm phán với Moscow".

Tờ Kyiv Post dẫn lời ông Biletsky nói thêm: "Chúng ta cần xác định những hướng mà chúng ta có thể cải thiện vị trí của mình, chiếm giữ một số điểm chiến lược và sau đó nói chuyện với người Nga từ vị thế mạnh, chứ không phải yếu, về một thỏa thuận ngừng bắn thực sự".

Vấn đề kiểm soát khu vực Donetsk vẫn là một trong những trở ngại chính trong các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn. Moscow yêu cầu kiểm soát hoàn toàn khu vực này trong khi Kiev từ chối rút quân khỏi các vùng lãnh thổ mà họ đang nắm giữ.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về phát biểu của ông Biletsky. Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng này cho biết ông tin rằng Moscow đang tiến gần đến chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine.

Hồi đầu tuần này, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết, lực lượng Ukraine có thể sớm tiến hành các cuộc tấn công cơ giới hạn chế. Hiện, giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh cái gọi là “Vành đai Pháo đài” ở miền đông Ukraine, gồm một chuỗi các thành phố được phòng thủ kiên cố, là tuyến phòng thủ của Kiev ở Donbass.