Theo đài RT, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) Andrey Kartapolov ngày 26/5 đã lên tiếng làm rõ về kế hoạch "tấn công có hệ thống" vào các trung tâm ra quyết định ở Kiev.

"Mục tiêu hàng đầu của quân đội Nga là các trung tâm điều khiển và chỉ huy quân sự kiên cố dưới lòng đất cũng như các hầm ngầm được các cơ quan an ninh và ban lãnh đạo Ukraine sử dụng", ông Kartapolov cho biết.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga nhấn mạnh tòa nhà Quốc hội Ukraine và văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky không phải là mục tiêu, bởi chúng không được coi là "trung tâm ra quyết định".

"Các nghị sĩ Ukraine không có quyền điều hành quân đội, trong khi ông Zelensky hầu như không còn lui tới văn phòng của mình", ông Kartapolov giải thích.

Nga giành thêm 2 khu định cư ở Sumy

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/5 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát 2 khu định cư Zapselye và Ryasnoye ở vùng Sumy.

"Nhóm tác chiến phía Bắc đã đẩy lùi đối phương ra khỏi Zapselye và Ryasnoye bằng các cuộc tiến công chủ động. Trong 24 giờ qua, chúng tôi cũng khiến Ukraine mất khoảng 1.075 quân trên mọi mặt trận", phía Nga cho biết.

EU chuẩn bị gói trừng phạt mới với Nga

Theo TASS, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 26/5 xác nhận Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu xây dựng gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Nga.

"Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho gói trừng phạt kế tiếp. Moscow cần phải cảm nhận rõ tác động kinh tế từ cuộc xung đột với Ukraine", bà Von der Leyen nói.

Dù không nêu cụ thể các biện pháp mới nhưng người đứng đầu Ủy ban châu Âu khẳng định EU vẫn đang theo đuổi chiến lược gây sức ép dài hạn lên nền kinh tế Nga thông qua các lệnh hạn chế về tài chính, thương mại và công nghệ.