Theo tờ Pravda, Quân đoàn Azov số 1 thuộc Lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine đã chia sẻ trên Facebook đoạn video về cuộc tấn công hôm 27/10 của Nga.

“Đối phương đã triển khai 29 xe bọc thép trong cuộc tấn công. Đây là một trong những cuộc tập kích lớn nhất trong thời gian gần đây. Một đặc điểm nổi bật của đợt tấn công là số lượng xe tăng được huy động đã tăng lên”, Quân đoàn Azov số 1 nhận định.

Video: Pravda

Phía Ukraine cho biết thêm: “Quân đội Nga đã gây khó cho hoạt động của các lực lượng phòng thủ Kiev bằng cách tiến công theo từng nhóm nhỏ từ 4 - 5 xe, sử dụng nhiều tuyến đường và tấn công vào nhiều khoảng thời gian khác nhau. Nga còn tận dụng điều kiện thời tiết bất lợi, cản trở hoạt động của máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Song, kế hoạch của Nga đã bị phá vỡ”.

Quân đội Ukraine khẳng định đã đẩy lui cuộc tấn công kéo dài hơn 6 giờ của Nga nhờ việc củng cố công sự kịp thời, hoạt động rải mìn hiệu quả và phối hợp hành động giữa các đội pháo binh, các lữ đoàn Vệ binh quốc gia và các đội thuộc Lực lượng hệ thống không người lái.

Quân đoàn Azov số 1 thống kê, sau đợt tấn công, Nga đã mất 15 thiết bị bao gồm 2 xe tăng, 12 xe chiến đấu bọc thép và một xe hạng nhẹ. Bộ binh Nga cũng bị UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine tấn công.

Hiện Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.