Theo hãng tin TASS, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya ngày 20/8 đã bác bỏ mọi thông tin cho rằng Moscow đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tổng động viên quy mô lớn.

"Chúng tôi đã nhiều lần đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này. Hiện tại Nga không cần tổng động viên quy mô lớn và theo những gì tôi biết, việc này cũng không nằm trong kế hoạch hay dự kiến", ông Nebenzya nhấn mạnh.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng phủ nhận kế hoạch tổng động viên, gọi đây là chiến thuật lan truyền thông tin giả của đối thủ nhằm gây bất ổn trước các cuộc bầu cử.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya. Ảnh: TASS

Trong thời gian vừa qua, Điện Kremlin đã mở rộng việc tuyển dụng binh lính theo hợp đồng, thay vì tiến hành tổng động viên. Hồi cuối tháng 7, ông Medvedev tiết lộ có gần 200.000 người đã gia nhập Các lực lượng vũ trang Nga theo diện ký kết hợp đồng phục vụ trong 6 tháng đầu năm 2026. Ngoài ra, hơn 16.000 công dân Nga cũng gia nhập các đơn vị tình nguyện và được điều động tới khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cùng ngày 20/8, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát 2 khu định cư Nikolaipolye và Matyashevo ở vùng Donestk, miền đông Ukraine.

"Việc kiểm soát Matyashevo đã giúp quân đội Nga cắt đứt các tuyến tiếp tế của Ukraine tại Donetsk, đồng thời tạo điều kiện để tiếp tục tiến công theo hướng Dobropolye. Trong ngày qua, chúng tôi cũng khiến đối phương mất hơn 1.300 binh lính trong các cuộc giao tranh dọc tiền tuyến", báo cáo của Nga cho biết.