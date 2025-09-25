Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS hôm nay (25/9), chuyên gia quân sự Andrei Marochko nói, các đơn vị Nga gần đây đã giành quyền kiểm soát khu mỏ số 6 ở phía bắc thành phố Siversk thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Được biết, mỏ số 6 là “nơi được quân Ukraine cho đặt các vị trí phòng ngự kiên cố với hệ thống tiếp tế trải dài”.

Pháo binh Nga khai hỏa. Ảnh: TASS

Ông Marochko nhận xét: “Sau khi giành được một số ưu thế ở khu định cư Serebrianka, các đơn vị Nga tiếp tục tiến về hướng tây nam và kiểm soát khu vực mỏ số 6 ở ngoại vi phía bắc Siversk. Ở thời điểm hiện tại, các lực lượng Nga ở phía bắc Siversk có lợi thế về chiến lược khi giành được một số cao điểm cho phép kiểm soát các khu vực rộng lớn quanh đó”.

Theo bản đồ cập nhật từ trang Deep State, vùng xám, tức khu vực nổ ra giao tranh ác liệt giữa các đơn vị Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine, hiện bao trùm toàn bộ khu định cư Serebrianka và mạn phía bắc thành phố Siversk.

Ảnh: Deep State của Ukraine

Ukraine tuyên bố bắn hạ cường kích Su-34 của Nga

Trong tuyên bố mới nhất, Không quân Ukraine khẳng định, lực lượng này đã bắn hạ một máy bay cường kích Su-34 của Nga trên không phận tỉnh Zaporizhzhia vào rạng sáng 25/9.

“Chiếc Su-34 của đối phương đã bị hạ lúc 4h sáng 25/9 ở khu vực tiền tuyến thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Ở thời điểm bị bắn hạ, máy bay Nga đang thực hiện cuộc tấn công bằng bom dẫn đường vào thủ phủ tỉnh Zaporizhzhia”, trích thông cáo của Không quân Ukraine.

Hiện quân đội Nga chưa phản hồi về thông tin do phía Ukraine đưa ra.