Bình luận của ông Meshkov được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow và NATO ngày càng gia tăng, do nhiều nước thành viên trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu cáo buộc Nga nhiều lần xâm phạm không phận trong những tuần gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho rằng, các nước NATO có thể bắn hạ máy bay Nga vi phạm không phận.

Đại sứ Nga tại Pháp Alexey Meshkov. Ảnh: TASS

Khi được hỏi về phản ứng nếu chiến đấu cơ của Nga bị NATO bắn hạ, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn được đài phát thanh RTL của Pháp công bố hôm 25/9, ông Meshkov nhấn mạnh việc bắn hạ máy bay Nga sẽ đồng nghĩa với chiến tranh.

"Bạn biết đấy, có rất nhiều máy bay NATO vi phạm không phận Nga, dù cố ý hay vô tình, nhưng điều đó xảy ra khá thường xuyên. Nhưng các máy bay này không bị bắn hạ", ông Meshkov nói nhưng không đưa ra ví dụ cụ thể.

Trước đó, hệ thống phòng không Ba Lan đã bắn hạ ít nhất 3 máy bay không người lái (UAV) của Nga xuất hiện trong không phận nước này vào ngày 10/9. Vài ngày sau đó, một UAV Nga cũng bị cáo buộc bay vào Romania trong khoảng một giờ đồng hồ. Tới ngày 19/9, Estonia cho biết 3 chiến đấu cơ MiG-31 của Nga đã xâm phạm không phận nước này trong 12 phút.

Tuy nhiên, ông Meshkov phủ nhận các cáo buộc trên. Ngoài ra, Moscow cũng bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào với các vụ phát hiện UAV đáng ngờ xuất hiện ở Đan Mạch và Na Uy hồi đầu tuần.

Tổng thống Ukraine đe dọa giới chức Điện Kremlin

Trong cuộc phỏng vấn được tờ Axios công bố hôm 25/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các quan chức Điện Kremlin sẽ cần "phải biết hầm trú bom ở đâu", sau khi ông ám chỉ Mỹ có thể cung cấp vũ khí tầm xa mới cho Kiev.

Ông Zelensky nhấn mạnh, Kiev sẽ không nhắm mục tiêu vào dân thường vì "chúng tôi không phải là khủng bố", nhưng các trung tâm quyền lực bao gồm Điện Kremlin có thể là mục tiêu hợp pháp.

"Họ cần phải biết hầm trú bom ở đâu. Họ phải biết rằng chúng tôi ở Ukraine sẽ đáp trả. Nếu họ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đáp trả”, Tổng thống Ukraine đe dọa các quan chức Điện Kremlin.

Cũng theo nhà lãnh đạo Ukraine, những mục tiêu chính bị tấn công sẽ bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng và các cơ sở sản xuất vũ khí của Nga. Ngoài ra, một hệ thống vũ khí mới của Mỹ có thể buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi ông Trump bất ngờ thay đổi quan điểm về xung đột ở Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Kiev có thể lấy tất cả các vùng lãnh thổ ở Ukraine mà Nga đang nắm quyền kiểm soát.

Hôm 23/9, ông Trump cho hay Mỹ sẽ "tiếp tục cung cấp vũ khí cho NATO để liên minh quân sự làm những gì mà họ muốn", giữa lúc Washington bắt đầu gửi vũ khí cho Kiev theo một thỏa thuận mới do NATO hậu thuẫn. Cụ thể, gói viện trợ đầu tiên cho Ukraine được phê duyệt vào ngày 16/9 bao gồm tên lửa Patriot và HIMARS.

Đáp trả, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho hay Moscow sẽ sử dụng vũ khí "mà không hầm trú bom nào có thể chống lại được". "Người Mỹ nên nhớ điều này", ông Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nhấn mạnh.