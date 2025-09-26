Hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25/9 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cam kết theo đuổi các nỗ lực hướng tới hòa bình ở Ukraine, bất chấp những tuyên bố trái ngược gần đây.

"Trên thực tế, chúng tôi đã thấy những quan điểm khác nhau từ Washington. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi tin rằng Tổng thống Trump vẫn giữ vững ý chí chính trị, nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình cho Ukraine", ông Peskov nói.

Cũng theo quan chức Điện Kremlin, Nga sẵn sàng tham gia vào tiến trình hòa đàm để kết thúc xung đột. Bên cạnh đó, những cảnh báo của Mỹ về việc áp đặt thêm thuế quan "không xung đột với các tuyên bố công khai của Washington về việc giải quyết vấn đề Ukraine bằng biện pháp hoà bình".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov có bình luận trên khi được hỏi về phát biểu mới đây của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance về sự "mất kiên nhẫn" của Tổng thống Trump.

"Ông Trump muốn cuộc xung đột kết thúc và ông ấy đang làm mọi thứ có thể. Nhưng nếu Nga từ chối đàm phán một cách thiện chí, tôi nghĩ điều đó sẽ rất tệ cho đất nước họ. Đó là điều mà Tổng thống đã nói rõ", ông Vance bày tỏ.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 25/9 ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thất vọng khi Nga tiếp tục các hoạt động quân sự ở Ukraine. "Nga đang đặt cược tất cả khi nền kinh tế đi xuống. Họ đang không kích vào tất cả mọi thứ", ông Trump nhấn mạnh.