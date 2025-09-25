Hãng tin RBC của Nga trích dẫn các nguồn tin quân sự nước này cho hay, trong cuộc không kích kéo dài nhằm vào Moscow và Tatarstan từ tối 22/9 đến sáng 23/9, Ukraine đã sử dụng “số lượng lớn khinh khí cầu”. Nguồn tin nhấn mạnh, “có rất nhiều khinh khí cầu, nhưng chúng không tấn công chính xác”.

Khinh khí cầu của Ukraine. Ảnh: Aerobavovna

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 69 UAV của Ukraine, nhưng không nhắc tới việc đối phương sử dụng khinh khí cầu.

Tuy nhiên, nhiều tờ báo ở Nga ghi nhận khinh khí cầu xuất hiện ở thủ đô, vùng Moscow cũng như ở các vùng Chuvashia, Tatarstan, Yaroslavl và Tver. Thậm chí, một nhóm giám sát cho hay một vài khinh khí cầu được nhìn thấy gần Moscow, bay ở độ cao khoảng 10km và dường như mang theo đầu đạn.

Theo các nhà phân tích, Ukraine có thể đã dùng khinh khí cầu làm mồi nhử để gây xáo trộn và hao tổn cho các hệ thống phòng không của Nga, đồng thời giúp dàn UAV của các lực lượng Kiev tăng hiệu quả tấn công.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, 41 UAV bay về phía thủ đô Nga đã bị đánh chặn và gây gián đoạn tạm thời hoạt động hàng không trong khu vực. Song, ông Sobyanin không nêu chi tiết về thiệt hại vật chất hay thương vong do cuộc không kích của Ukraine gây ra.

Đáng nói, người dân ở Moscow còn báo cáo đã nhìn thấy các UAV UJ-22 Beaver do Ukraine sản xuất. Các đoạn video về mảnh vỡ của UAV này và tên lửa đất đối không của Nga cũng xuất hiện trên mạng.

Trước đó, hồi tháng 3, Ukraine đã thử nghiệm một hệ thống mới để ngăn chặn UAV Shahed của Nga. Được công ty Aerobavovna phát triển, hệ thống mới sử dụng khinh khí cầu có dây buộc trang bị ảnh nhiệt để phát hiện mục tiêu và triển khai UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) đánh chặn.

Được biết, khinh khí cầu hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết ở độ cao 800m và có tải trọng 10kg. Chúng được sử dụng cho mục đích liên lạc và trinh sát, trước khi được chuyển đổi cho mục đích chống lại UAV.