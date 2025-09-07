Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/9 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Khoroshe ở vùng Dnipropetrovsk.

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến miền Đông đã tập kích nhiều tổ hợp công nghiệp-quân sự của đối thủ, đồng thời đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi làng Khoroshe", phía Nga cho biết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận việc kiểm soát làng Novoselovka ở Dnipropetrovsk. Trong vòng 24h qua, quân đội Nga cũng tập kích nhiều kho vũ khí và hạ tầng giao thông của đối thủ trên nhiều mặt trận.

Theo truyền thông Ukraine, quân đội Nga đã sử dụng UAV để tập kích cây cầu bắc qua sông Dnipro ở thành phố Kremenchuk vào rạng sáng 7/9. Cuộc tấn công khiến cây cầu bị hư hại và tạm thời phải dừng lưu thông.

Binh lính Nga tại tiền tuyến. Ảnh: Zvezda

Ukraine tập kích đường ống dẫn dầu của Nga

Theo Pravda, chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine Robert Brovdi ngày 7/9 đã xác nhận việc quân đội nước này tiếp tục sử dụng UAV để tập kích đường ống dẫn dầu Druzhba ở vùng Bryansk của Nga.

"Nhiều vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực trạm bơm và kho chứa dầu, gây ra thiệt hại toàn diện cho đường ống", ông Brovdi cho biết.

Đường ống dẫn dầu của Nga ở Bryansk bị hư hại sau đợt tập kích của Ukraine. Ảnh: Pravda

Cũng theo ông Brovdi, lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã tập kích một cơ sở lọc dầu của Nga ở vùng Krasnodar Krai trong ngày 6/9, gây ra một số vụ nổ tại khu vực này.

Druzhba là đường ống cung cấp dầu từ Nga sang Hungary và Slovakia, và đã trở thành tâm điểm tranh cãi kể từ khi Ukraine bắt đầu tập kích đường ống vào tháng 8. Cả hai quốc gia EU sau đó đã cáo buộc Kiev đe dọa an ninh năng lượng của họ.

Ukraine sẽ nhận tên lửa tầm xa mới của Mỹ vào tháng 10

Trang tin Aviation Week ngày 7/9 cho biết, các tên lửa tầm xa ERAM đầu tiên sẽ được Mỹ chuyển giao cho Ukraine vào tháng 10 năm nay. Lô hàng này bao gồm 10 tên lửa thử nghiệm, trong khi 840 tên lửa tiếp theo sẽ được gửi tới vào tháng 10/2026.

ERAM là tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không, dự kiến được Ukraine sử dụng làm vũ khí không đối đất trên các tiêm kích MiG-29. Tên lửa này có tầm bắn tối đa 450km, và có thể đạt tốc độ lên tới Mach 3,5.