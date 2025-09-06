Đài NBC trích dẫn các nguồn tin giấu tên tiết lộ thông tin trên hôm 5/9. Theo NBC, vai trò của Mỹ sẽ là sử dụng máy bay không người lái (UAV), vệ tinh và các năng lực tình báo khác để theo dõi tình hình và phối hợp với các nước tham gia.

Trước đó, tờ Politico cũng nhắc tới khả năng lập vùng đệm ở Ukraine và đề xuất các quốc gia thứ 3 có thể tham gia nhưng không nêu tên cụ thể. Song, theo tờ báo, quân đội Pháp và Anh có thể chiếm phần lớn lực lượng gìn giữ hòa bình này. Chia sẻ với Politico, một cựu quan chức Lầu Năm Góc cho hay, kế hoạch trên phản ánh các nước châu Âu ủng hộ Kiev vẫn "đang loay hoay tìm kiếm" giải pháp.

Hôm 4/9, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời một nhà ngoại giao châu Âu nói, các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đang tham gia vào việc soạn thảo kế hoạch "đảm bảo an ninh" cho Kiev, do Paris và London đề xuất bao gồm việc triển khai số lượng lớn binh sĩ tới Ukraine.

Theo WSJ, kế hoạch này chủ yếu do các tư lệnh quân đội châu Âu đề xuất, với 2 nhóm lực lượng sẽ được cử tới Ukraine. Một nhóm sẽ nhận nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ quân đội Ukraine, trong khi nhóm thứ 2 sẽ đóng vai trò là "lực lượng trấn an" cho Kiev. Các binh sĩ sẽ được triển khai sau khi Moscow và Kiev đạt thỏa thuận hòa bình.

Cũng trong ngày 4/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, 35 nước tham gia cuộc họp của “Liên minh tự nguyện” sẵn sàng đưa ra cam kết chính trị để cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine. 26 quốc gia trong số này sẵn sàng điều quân hoặc cung cấp khí tài để hỗ trợ lực lượng an ninh.

Nguồn tin của WSJ cho biết thêm, các cam kết hiện tại sẽ cho phép triển khai hơn 10.000 quân tới Ukraine và kế hoạch này "đã nhận được ý kiến ​​đóng góp từ một số tướng lĩnh Mỹ", bao gồm người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tác chiến Đồng minh NATO.

Tuy nhiên, mức độ tham gia của Mỹ vào kế hoạch này vẫn chưa rõ ràng do Tổng thống Donald Trump chưa có tuyên bố chính thức nào.

Trong khi đó, Nga bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với việc NATO đưa quân tới Ukraine. Hôm 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, binh lính nước ngoài sẽ trở thành mục tiêu của các lực lượng Moscow. Ông Putin nhấn mạnh, sự hiện diện của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine không có ý nghĩa gì nếu thỏa thuận hòa bình thực sự đạt được.