Báo Pravda dẫn thông cáo từ trang chuyên theo dõi tình hình xung đột Deep State của Ukraine đêm 14/10 cho biết, các lực lượng Nga những ngày gần đây đã thâu tóm kiểm soát một số ngôi làng ở mặt trận Novopavlivka.

Pháo binh Nga khai hỏa. Ảnh: TASS

“Đối phương đã kiểm soát các ngôi làng Myrne, Perebudova và Komar. Tuyến hậu cần và vấn đề duy trì các vị trí hiện vô cùng khó khăn”, trích báo cáo của Deep State.

Theo bản đồ cập nhật tình hình chiến sự của Deep State, một phần ngôi làng Perebudova hôm 13/10 vẫn nằm trong vùng xám, tức nơi nổ ra giao tranh. Tuy nhiên, tới hôm nay (15/10), toàn bộ địa phận làng này cùng 2 làng Myrne và Komar gần đó đều nằm trong vùng đỏ, tức khu vực do quân Nga kiểm soát.

Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về những thông tin được trang Deep State công bố xoay quanh tình hình mặt trận Novopavlivka.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự tại ngôi làng Perebudova trong các ngày 13/10 và 15/10. Ảnh: Deep State

Ukraine tổ chức di tản quy mô lớn quanh Kupiansk

Trong một tuyên bố đưa ra đêm 14/10 trên mạng xã hội Telegram, Oleh Syniehubov, Thống đốc tỉnh Kharkiv của Ukraine cho biết, các cơ quan chức năng địa phương đang đẩy nhanh công tác sơ tán người dân khỏi những làng mạc xung quanh thị trấn Kupiansk.

“Lệnh sơ tán trên có liên quan tình hình an ninh theo hướng Kupiansk. Chúng tôi kêu gọi các gia đình có con nhỏ hãy rời khỏi những khu vực nguy hiểm. Các tuyến đường di tản đã được vạch ra và những khu cư trú tạm thời cho nạn dân đã được thành lập. Các gia đình đi di tản sẽ được cung cấp nguồn hàng nhân đạo”, ông Syniehubov viết.

Theo tờ Independent của Anh, việc chính quyền tỉnh Kharkiv tổ chức di tản dân ở những khu vực quanh Kupiansk trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa quân Nga và lực lượng phòng thủ Ukraine bên trong thị trấn này đang diễn ra ác liệt.