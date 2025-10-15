Theo báo Kyiv Independent, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/10 đã thúc giục người đồng cấp Nga Vladimir Putin "làm điều gì đó" để chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine, nhấn mạnh rằng Moscow đang tổn thất quá nhiều.

"Nga đáng lẽ có thể giành chiến thắng trong 1 tuần, nhưng giờ cuộc xung đột này đã kéo dài hơn 3 năm. Nga đã phải chịu tổn thất rất lớn với 1,5 triệu binh sĩ thiệt mạng và bị thương. Ông Putin thực sự phải làm điều gì đó. Tôi có quan hệ cá nhân rất tốt với ông Putin, nhưng giờ tôi không biết ông ấy có muốn kết thúc xung đột hay không", ông Trump cho biết.

Cũng theo ông Trump, trọng tâm của cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 17/10 sẽ là tên lửa tầm xa Tomahawk. "Ukraine muốn có thêm vũ khí, muốn có tên lửa Tomahawk, ai cũng muốn có thêm gì đó", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: NYT

Khi được hỏi liệu ông có trò chuyện với ông Putin trước khi đưa ra quyết định về tên lửa Tomahawk hay không, Tổng thống Mỹ đáp: "Có thể tôi sẽ trao đổi với ông ấy, có thể không. Nếu tình hình không được giải quyết, tôi sẽ gửi tên lửa Tomahawk cho Kiev".

Theo giới quan sát, tuyên bố của ông Trump về con số 1,5 triệu thương vong của Nga hiện chưa được kiểm chứng. Tình báo phương Tây ước tính tổn thất của Moscow chỉ rơi vào khoảng 1 triệu lính, trong khi truyền thông Nga nói nước này mới chỉ ghi nhận hơn 135.000 binh sĩ thiệt mạng.

Nga giành kiểm soát thêm làng ở Donetsk

Theo hãng tin TASS, Bộ Quốc phòng Nga tối 14/10 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát làng Balagan ở vùng Donetsk.

"Các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư Balagan và tiếp tục tiến sâu vào khu vực Dimitrov. Trong vòng 24 giờ qua, Ukraine đã mất 1.560 binh sĩ và nhiều khí tài quân sự trong các cuộc giao tranh", phía Nga cho biết.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, không quân nước này đã tấn công hơn 130 mục tiêu, gồm kho nhiên liệu và cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine trong ngày qua. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ tổng cộng 195 máy bay không người lái (UAV) và 6 tên lửa HIMARS do Ukraine triển khai.