Theo hãng tin TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 14/10 đã lên tiếng giải thích việc Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhấn mạnh rằng Moscow sẽ "đạt được các mục tiêu của mình dù bằng phương thức nào".

"Nga vẫn luôn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán, nhưng chúng tôi phải tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt vì thiếu các lựa chọn thay thế. Chúng tôi hy vọng ảnh hưởng Tổng thống Trump và kỹ năng ngoại giao của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ khuyến khích phía Ukraine hành động tích cực và sẵn sàng hơn cho tiến trình hòa bình", ông Peskov cho biết.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, ông Peskov dự đoán quyết định này sẽ được đưa ra sau khi ông Trump gặp Tổng thống Ukraine Zelensky vào cuối tuần này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cùng ngày, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik tuyên bố, việc Tổng thống Trump cân nhắc gửi tên lửa Tomahawk cho Ukraine đã tạo ra nhiều hoài nghi về nỗ lực kiến tạo hòa bình của Mỹ.

"Việc ông Trump để ngỏ khả năng gửi vũ khí tầm xa cho Ukraine đang mâu thuẫn với những nỗ lực thúc đẩy hòa bình của ông ấy. Việc gây sức ép quân sự với Moscow là vô ích và chỉ làm tổn hại hình ảnh kiến tạo hòa bình của chính phủ Mỹ", ông Miroshnik nhận xét.

Đại sứ Nga nhận định, kế hoạch gửi tên lửa Tomahawk tới Ukraine là một bước đi mang tính chính trị nhiều hơn là quân sự, bởi quân đội Nga đã có kinh nghiệm đối phó với loại tên lửa này ở Syria.

Theo nguồn tin của tờ Financial Times, Mỹ có thể chuyển giao khoảng 20 - 50 tên lửa Tomahawk cho Ukraine, một con số được cho là không có tác động đáng kể tới tình hình ở tiền tuyến.