Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Pool

Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Trump phát biểu trước các phóng viên khi bay từ Ai Cập về Washington: "Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được Nga và Tổng thống Vladimir Putin tôn trọng. Về Ukraine, tôi không thể nói với các bạn".

Ông Trump có phát biểu trên sau khi thành công trong việc làm trung gian hòa giải cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza. Người đứng đầu nước Mỹ nói, đội ngũ của ông hiện sẽ chuyển trọng tâm sang chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Trump khẳng định bản thân hòa hợp với những người cứng rắn khi nhắc tới ông Erdogan. Tổng thống Mỹ cũng lưu ý, lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO khác thường yêu cầu ông làm trung gian hòa giải cho các tranh chấp của đất nước họ với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, ông Trump và ông Erdogan đã gặp nhau ở Sharm el-Sheikh, nơi họ và các lãnh đạo của Qatar, Ai Cập ký thỏa thuận hòa bình Gaza với tư cách là trung gian hòa giải.

Thổ Nhĩ Kỳ, nước thành viên NATO thường xuyên bất đồng quan điểm với các đồng minh khác, cũng tự định vị mình là một bên trung gian trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ankara duy trì quan hệ đối tác kinh tế và chính trị chặt chẽ với Moscow nhưng cũng cung cấp vũ khí cho Kiev.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra tổ chức 3 vòng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vào đầu năm nay. Ông Erdogan cũng giúp Kiev và Moscow đạt thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen vào năm 2022, cho phép Ukraine xuất khẩu nông sản bất chấp giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Hiệp ước này đã đổ vỡ một năm sau đó khi Nga đơn phương rút quân.